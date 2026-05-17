Mais de 100 cidades do Ceará recebem novo aviso de chuvas intensas; veja lista

Após Fortaleza registrar a maior chuva de 2026, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou um novo aviso meteorológico de chuvas intensas com perigo potencial, abrangendo a capital cearense e outras 104 cidades.

O aviso é válido até 10h da próxima segunda-feira (18). Conforme o Inmet, nos locais afetados, a chuva pode acumular entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia. Também podem ocorrer ventos intensos entre 40 e 60 km/h.

As áreas cobertas pelo aviso são, principalmente, Litoral, Regiões Norte e Noroeste, Sertões e Vale do Jaguaribe.

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A instrução do órgão é de que em caso de rajadas de ventos, a população não se abrigue debaixo de árvores porque há "leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda".

Outra orientação é evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Previsão da Funceme

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) também deu detalhes para os próximos dias.

Na segunda-feira (18), há tendência de chuvas de intensidade entre fraca e moderada para o norte da Jaguaribana, Maciço de Baturité, Litoral do Pecém, Litoral de Fortaleza e Sertão Central e Inhamuns durante a madrugada e manhã.

Nos demais períodos, segue o indicativo de precipitações isoladas na maioria do Estado.

Já na terça-feira (19), a faixa litorânea e o Maciço do Baturité podem ter chuva durante a madrugada e manhã. As macrorregiões do noroeste podem registrar chuvas isoladas durante o período da tarde. Para as demais macrorregiões, há predomínio de estabilidade atmosférica.

Cidades em perigo potencial de chuvas intensas: