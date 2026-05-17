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Mais de 100 cidades do Ceará recebem novo aviso de chuvas intensas; veja lista

Fortaleza e todo o litoral estão cobertos por informe.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 16:42)
Ceará
Rua ladeada por apartamentos e postos com fios de energia em Caucaia. Ao fundo, céu nublado com nuvens escuras.
Legenda: Caucaia e outras cidades da Grande Fortaleza têm aviso de chuvas.
Foto: Nícolas Paulino.

Após Fortaleza registrar a maior chuva de 2026, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou um novo aviso meteorológico de chuvas intensas com perigo potencial, abrangendo a capital cearense e outras 104 cidades.

O aviso é válido até 10h da próxima segunda-feira (18). Conforme o Inmet, nos locais afetados, a chuva pode acumular entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia. Também podem ocorrer ventos intensos entre 40 e 60 km/h.

As áreas cobertas pelo aviso são, principalmente, Litoral, Regiões Norte e Noroeste, Sertões e Vale do Jaguaribe.

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A instrução do órgão é de que em caso de rajadas de ventos, a população não se abrigue debaixo de árvores porque há "leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda".

Outra orientação é evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Previsão da Funceme

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) também deu detalhes para os próximos dias.

Na segunda-feira (18), há tendência de chuvas de intensidade entre fraca e moderada para o norte da Jaguaribana, Maciço de Baturité, Litoral do Pecém, Litoral de Fortaleza e Sertão Central e Inhamuns durante a madrugada e manhã.

Nos demais períodos, segue o indicativo de precipitações isoladas na maioria do Estado.

Já na terça-feira (19), a faixa litorânea e o Maciço do Baturité podem ter chuva durante a madrugada e manhã. As macrorregiões do noroeste podem registrar chuvas isoladas durante o período da tarde. Para as demais macrorregiões, há predomínio de estabilidade atmosférica.

Cidades em perigo potencial de chuvas intensas:

  1. Acarape
  2. Acaraú
  3. Alcântaras
  4. Alto Santo
  5. Amontada
  6. Apuiarés
  7. Aquiraz
  8. Aracati
  9. Aracoiaba
  10. Aratuba
  11. Banabuiú
  12. Barreira
  13. Barroquinha
  14. Baturité
  15. Beberibe
  16. Bela Cruz
  17. Camocim
  18. Canindé
  19. Capistrano
  20. Caridade
  21. Cariré
  22. Cascavel
  23. Caucaia
  24. Chaval
  25. Choró
  26. Chorozinho
  27. Coreaú
  28. Cruz
  29. Ererê
  30. Eusébio
  31. Forquilha
  32. Fortaleza
  33. Fortim
  34. Frecheirinha
  35. General Sampaio
  36. Granja
  37. Groaíras
  38. Guaiúba
  39. Guaramiranga
  40. Horizonte
  41. Ibaretama
  42. Ibicuitinga
  43. Icapuí
  44. Iracema
  45. Irauçuba
  46. Itaiçaba
  47. Itaitinga
  48. Itapajé
  49. Itapipoca
  50. Itapiúna
  51. Itarema
  52. Itatira
  53. Jaguaretama
  54. Jaguaribara
  55. Jaguaribe
  56. Jaguaruana
  57. Jijoca de Jericoacoara
  58. Limoeiro do Norte
  59. Madalena
  60. Maracanaú
  61. Maranguape
  62. Marco
  63. Martinópole
  64. Massapê
  65. Meruoca
  66. Miraíma
  67. Morada Nova
  68. Moraújo
  69. Morrinhos
  70. Mucambo
  71. Mulungu
  72. Ocara
  73. Pacajus
  74. Pacatuba
  75. Pacoti
  76. Palhano
  77. Palmácia
  78. Paracuru
  79. Paraipaba
  80. Paramoti
  81. Pentecoste
  82. Pereiro
  83. Pindoretama
  84. Potiretama
  85. Quixadá
  86. Quixeré
  87. Redenção
  88. Russas
  89. Santana do Acaraú
  90. Santa Quitéria
  91. São Gonçalo do Amarante
  92. São João do Jaguaribe
  93. São Luís do Curu
  94. Senador Sá
  95. Sobral
  96. Tabuleiro do Norte
  97. Tejuçuoca
  98. Tianguá
  99. Trairi
  100. Tururu
  101. Ubajara
  102. Umirim
  103. Uruburetama
  104. Uruoca
  105. Viçosa do Ceará

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