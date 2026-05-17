Mais de 100 cidades do Ceará recebem novo aviso de chuvas intensas; veja lista
Fortaleza e todo o litoral estão cobertos por informe.
Após Fortaleza registrar a maior chuva de 2026, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou um novo aviso meteorológico de chuvas intensas com perigo potencial, abrangendo a capital cearense e outras 104 cidades.
O aviso é válido até 10h da próxima segunda-feira (18). Conforme o Inmet, nos locais afetados, a chuva pode acumular entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia. Também podem ocorrer ventos intensos entre 40 e 60 km/h.
As áreas cobertas pelo aviso são, principalmente, Litoral, Regiões Norte e Noroeste, Sertões e Vale do Jaguaribe.
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A instrução do órgão é de que em caso de rajadas de ventos, a população não se abrigue debaixo de árvores porque há "leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda".
Outra orientação é evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
Previsão da Funceme
A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) também deu detalhes para os próximos dias.
Na segunda-feira (18), há tendência de chuvas de intensidade entre fraca e moderada para o norte da Jaguaribana, Maciço de Baturité, Litoral do Pecém, Litoral de Fortaleza e Sertão Central e Inhamuns durante a madrugada e manhã.
Nos demais períodos, segue o indicativo de precipitações isoladas na maioria do Estado.
Já na terça-feira (19), a faixa litorânea e o Maciço do Baturité podem ter chuva durante a madrugada e manhã. As macrorregiões do noroeste podem registrar chuvas isoladas durante o período da tarde. Para as demais macrorregiões, há predomínio de estabilidade atmosférica.
Cidades em perigo potencial de chuvas intensas:
- Acarape
- Acaraú
- Alcântaras
- Alto Santo
- Amontada
- Apuiarés
- Aquiraz
- Aracati
- Aracoiaba
- Aratuba
- Banabuiú
- Barreira
- Barroquinha
- Baturité
- Beberibe
- Bela Cruz
- Camocim
- Canindé
- Capistrano
- Caridade
- Cariré
- Cascavel
- Caucaia
- Chaval
- Choró
- Chorozinho
- Coreaú
- Cruz
- Ererê
- Eusébio
- Forquilha
- Fortaleza
- Fortim
- Frecheirinha
- General Sampaio
- Granja
- Groaíras
- Guaiúba
- Guaramiranga
- Horizonte
- Ibaretama
- Ibicuitinga
- Icapuí
- Iracema
- Irauçuba
- Itaiçaba
- Itaitinga
- Itapajé
- Itapipoca
- Itapiúna
- Itarema
- Itatira
- Jaguaretama
- Jaguaribara
- Jaguaribe
- Jaguaruana
- Jijoca de Jericoacoara
- Limoeiro do Norte
- Madalena
- Maracanaú
- Maranguape
- Marco
- Martinópole
- Massapê
- Meruoca
- Miraíma
- Morada Nova
- Moraújo
- Morrinhos
- Mucambo
- Mulungu
- Ocara
- Pacajus
- Pacatuba
- Pacoti
- Palhano
- Palmácia
- Paracuru
- Paraipaba
- Paramoti
- Pentecoste
- Pereiro
- Pindoretama
- Potiretama
- Quixadá
- Quixeré
- Redenção
- Russas
- Santana do Acaraú
- Santa Quitéria
- São Gonçalo do Amarante
- São João do Jaguaribe
- São Luís do Curu
- Senador Sá
- Sobral
- Tabuleiro do Norte
- Tejuçuoca
- Tianguá
- Trairi
- Tururu
- Ubajara
- Umirim
- Uruburetama
- Uruoca
- Viçosa do Ceará