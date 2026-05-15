Ceará amplia vacinação contra influenza para toda a população a partir de segunda-feira (18)

A Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) informou que a vacina contra a influenza será ampliada para toda a população do Estado a partir da próxima segunda-feira (18). A Pasta orienta que os cearenses procurem o posto de saúde mais próximo para se vacinar.

A campanha de vacinação contra influenza segue até o dia 30 de maio, visando a ampliação da cobertura vacinal em todo o Estado.

A Sesa ressalta que, mesmo com o imunizante disponível para o público em geral, a proteção dos grupos prioritários segue sendo essencial. Entre os públicos de rotina, a cobertura vacinal está em 31% entre crianças, 55% entre gestantes e 40% entre idosos.

O Ministério da Saúde estabeleceu a meta de alcançar 90% de cobertura vacinal nesses grupos.

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Campanha de vacinação

Conforme a Sesa, já foram aplicadas 1.233.371 doses do imunizante no Ceará. Deste total, 578.946 foram destinadas à população idosa.

O Estado já recebeu dez remessas de vacinas, totalizando 2.472.000 doses enviadas pelo Governo Federal e distribuídas aos 184 municípios cearenses.

Para reforçar a campanha para o público geral, mais 138 mil doses serão encaminhadas às cidades do Estado na segunda-feira.