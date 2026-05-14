Postos de saúde de Fortaleza passam a emitir declaração para acesso gratuito a absorventes
Iniciativa faz parte do programa Dignidade Menstrual do Ministério da Saúde
A partir desta semana, todas as Unidades de Atenção Primária à Saúde (UAPS) de Fortaleza passam a emitir a declaração necessária para o recebimento gratuito de absorventes nas Farmácias Populares.
A medida faz parte da integração do sistema público de saúde da Capital cearense ao Programa de Promoção e Proteção da Saúde e da Dignidade Menstrual, do Ministério da Saúde (MS).
Terão acesos aos absorventes gratuitos:
- Pessoas de 10 a 49 anos inscritas no Cadastro Único (CadÚnico);
- Estudantes da rede pública com renda de até meio salário mínimo por pessoa;
- Pessoas com renda de até R$ 218 por pessoa;
- Pessoas em situação de rua.
Conforme a prefeitura, a validade da declaração é de 180 dias. Cada pessoa pode retirar até 40 absorventes por vez. Já nos casos de retirada única, a emissão de um novo comprovante só será possível após 56 dias.
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Como receber os absorventes de forma gratuita?
Para ter acesso ao benefício, basta comparecer a um dos 134 postos de saúde de Fortaleza com documento oficial com foto e CPF em mãos.
Também é possível solicitar a declaração pela internet pelo aplicativo Meu SUS Digital, disponível para Android e iOS.
Dignidade menstrual
O acesso gratuito a absorventes nos postos de saúde, por meio do programa Dignidade Menstrual, foi anunciado em novembro do ano passado.
Antes, a autorização era emitida somente por meio virtual, no aplicativo Meu SUS Digital. A inclusão das Unidades Básicas de Saúde (UBS) de todo o País busca ampluar a atuação da iniciativa.