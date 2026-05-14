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Postos de saúde de Fortaleza passam a emitir declaração para acesso gratuito a absorventes

Iniciativa faz parte do programa Dignidade Menstrual do Ministério da Saúde

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Ceará
Pessoa segurando um pacote de lenços de papel azul com detalhes verdes, enquanto outras embalagens do mesmo tipo ficam ao fundo na mesa, em foto com foco nas mãos.
Legenda: Declaração pode ser emitida presencialmente ou pela internet.
Foto: Shuttestock / Towfiqu ahamed barbhuiya.

A partir desta semana, todas as Unidades de Atenção Primária à Saúde (UAPS) de Fortaleza passam a emitir a declaração necessária para o recebimento gratuito de absorventes nas Farmácias Populares.

A medida faz parte da integração do sistema público de saúde da Capital cearense ao Programa de Promoção e Proteção da Saúde e da Dignidade Menstrual, do Ministério da Saúde (MS).

Terão acesos aos absorventes gratuitos:

  • Pessoas de 10 a 49 anos inscritas no Cadastro Único (CadÚnico);
  • Estudantes da rede pública com renda de até meio salário mínimo por pessoa;
  • Pessoas com renda de até R$ 218 por pessoa;
  • Pessoas em situação de rua.

Conforme a prefeitura, a validade da declaração é de 180 dias. Cada pessoa pode retirar até 40 absorventes por vez. Já nos casos de retirada única, a emissão de um novo comprovante só será possível após 56 dias.

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Como receber os absorventes de forma gratuita?

Para ter acesso ao benefício, basta comparecer a um dos 134 postos de saúde de Fortaleza com documento oficial com foto e CPF em mãos.

Também é possível solicitar a declaração pela internet pelo aplicativo Meu SUS Digital, disponível para Android e iOS.

Dignidade menstrual

O acesso gratuito a absorventes nos postos de saúde, por meio do programa Dignidade Menstrual, foi anunciado em novembro do ano passado.

Antes, a autorização era emitida somente por meio virtual, no aplicativo Meu SUS Digital. A inclusão das Unidades Básicas de Saúde (UBS) de todo o País busca ampluar a atuação da iniciativa.

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