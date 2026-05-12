Idoso de 72 anos é atropelado por ônibus no terminal do Antônio Bezerra
Segundo a Etufor, atropelamento ocorreu em uma área de circulação exclusiva dos ônibus.
Um idoso de 72 anos foi atropelado por um ônibus no Terminal do Antônio Bezerra, em Fortaleza, na manhã de segunda-feira (11). A vítima foi socorrida e está internada.
Em nota, a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) informou que o atropelamento ocorreu no trecho de saída de veículos do terminal, área que é de circulação exclusiva de ônibus, e sinalizada como de acesso proibido a pedestres.
Após o ocorrido, a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) foi acionada, e os agentes da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF) que atuam no equipamento prestaram os primeiros atendimentos.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou socorro imediato à vitima, que foi encaminhada ao Instituto Dr. José Frota (IJF).
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Imagens solicitadas
A Etufor acrescenta que já solicitou as imagens internas e externas de videomonitoramento do veículo do transporte coletivo para auxiliar na compreensão da dinâmica do acidente.
"Reforçamos que a sinalização e as estruturas de segurança de passageiros que circulam nos terminais de integração são monitoradas e requalificadas diuturnamente, para garantir a prevenção de sinistros e a integridade da população", diz a pasta.