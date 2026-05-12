Idoso de 72 anos é atropelado por ônibus no terminal do Antônio Bezerra

Um idoso de 72 anos foi atropelado por um ônibus no Terminal do Antônio Bezerra, em Fortaleza, na manhã de segunda-feira (11). A vítima foi socorrida e está internada.

Em nota, a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) informou que o atropelamento ocorreu no trecho de saída de veículos do terminal, área que é de circulação exclusiva de ônibus, e sinalizada como de acesso proibido a pedestres.

Após o ocorrido, a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) foi acionada, e os agentes da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF) que atuam no equipamento prestaram os primeiros atendimentos.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou socorro imediato à vitima, que foi encaminhada ao Instituto Dr. José Frota (IJF).

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Imagens solicitadas

A Etufor acrescenta que já solicitou as imagens internas e externas de videomonitoramento do veículo do transporte coletivo para auxiliar na compreensão da dinâmica do acidente.

"Reforçamos que a sinalização e as estruturas de segurança de passageiros que circulam nos terminais de integração são monitoradas e requalificadas diuturnamente, para garantir a prevenção de sinistros e a integridade da população", diz a pasta.