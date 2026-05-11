Negócios

Agro DN Auto Papo Carreira Tecnologia Loterias

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3682, desta segunda-feira (11/05); prêmio é de R$ 2,0 milhões

É possível apostar até 20h30 para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio.

Escrito por A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
11 de Maio de 2026 - 18:30
capa da noticia
Legenda: A aposta simples de 15 dezenas custa R$ 2,50
Foto: Reprodução
As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:
Logo do Patrocinador

A Lotofácil de concurso 3682 vai sortear um prêmio de R$ 2,0 milhões. O sorteio acontece hoje (11/05), a partir das 21h (horário de Brasília) e pode ser acompanhado ao vivo pelas redes sociais da Loteria Caixa e pelo canal da Caixa Federal no Youtube.

Veja o resultado do Concurso 3682 da Lotofácil

Os números sorteados serão inseridos nesta página logo após o fim do sorteio, a partir das 21h.

Entenda como jogar na Lotofácil

As apostas na Lotofácil podem ser feitas presencialmente nas Casas Lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online da Caixa Econômica Federal.

O valor da aposta e a chance de acerto variam de acordo com a quantidade de números escolhidos.

Chances de acerto na Lotofácil de acordo com valor da aposta e números jogados

Nº JogadosValor da ApostaChance de Acerto
15R$ 3,503.268.760
16R$ 48,00204.298
17R$ 408,0024.035
18R$ 2.448,004.006
19R$ 11.628,00843
20R$ 46.512,00211

Qual o valor da aposta na Lotofácil

A aposta mínima na Lotofácil custa R$ 3,50. Nessa opção, você pode marcar 15 números. Se quiser ampliar as chances de faturar o prêmio, você pode definir até 20 números em uma mesma cartela, o que custa R$ 46,5 mil.

Com quantos números ganha na Lotofácil

Para ganhar os prêmios, é preciso acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números sorteados entre os 25 disponíveis.

Onde acompanhar os sorteios das Loterias da Caixa?

A Lotofácil tem 6 sorteios semanais, que ocorrem de segunda-feira a sábado, às 21h.

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, a Casa Lotérica que mais premia no Brasil!
Já são 332 ganhadores com a Loteria Aldeota e mais de 165 milhões pagos em prêmios, você  pode apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo. 

O atendimento ocorre pelo 0800 999 5053 ou clicando nesse link!

Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.

Assuntos Relacionados
Economia/loterias Economia/resultado das loterias caixa

VC Repórter

Imagem da notícia Confira o resultado da Quina, concurso 7022, desta segunda-feira (11/05); prêmio é de R$ 16,0 milhões
Loterias

Confira o resultado da Quina, concurso 7022, desta segunda-feira (11/05); prêmio é de R$ 16,0 milhões

É possível apostar até às 20h30 de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio.

A. Seraphim

Há 22 minutos

Imagem da notícia Veja agora o resultado da Lotomania 2922 – Sorteio de segunda-feira, 11/05; Prêmio de R$ 3,5 milhões
Loterias

Veja agora o resultado da Lotomania 2922 – Sorteio de segunda-feira, 11/05; Prêmio de R$ 3,5 milhões

Apostas para a Lotomania 2922 nessa segunda-feira vão até as 20h30! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim

Há 22 minutos

Imagem da notícia Veja ao vivo o resultado da Super Sete 845 - Sorteio de segunda-feira, 11/05; Prêmio de R$ 300 mil
Loterias

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 845 - Sorteio de segunda-feira, 11/05; Prêmio de R$ 300 mil

Saiba como participar da Super Sete concurso 845 em 11/05 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim

Há 22 minutos

Imagem da notícia Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3682, desta segunda-feira (11/05); prêmio é de R$ 2,0 milhões
Loterias

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3682, desta segunda-feira (11/05); prêmio é de R$ 2,0 milhões

É possível apostar até 20h30 para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio.

A. Seraphim

Há 22 minutos

Imagem da notícia Confira o resultado da Dupla-Sena 2955 de hoje, segunda-feira, 11/05; prêmio é de R$ 400 mil
Loterias

Confira o resultado da Dupla-Sena 2955 de hoje, segunda-feira, 11/05; prêmio é de R$ 400 mil

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2955 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 400 mil.

A. Seraphim

Há 22 minutos

Imagem da notícia Tele Sena: confira o resultado deste domingo (10/05)
Negócios

Tele Sena: confira o resultado deste domingo (10/05)

O sorteio da edição número 103 foi transmitido ao vivo na programação do SBT e no YouTube da Tele Sena.

Redação

10 de Maio de 2026

Imagem da notícia Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6064, deste sábado (09/05); prêmio é de R$ 500 mil
Loterias

Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6064, deste sábado (09/05); prêmio é de R$ 500 mil

A transmissão do sorteio da Loteria Federal será realizada pelo canal da Caixa Econômica no YouTube, às 21h

A. Seraphim

09 de Maio de 2026

Imagem da notícia Resultado da Timemania 2389 de hoje, 09/05; prêmio é de R$ 24,5 milhões
Loterias

Resultado da Timemania 2389 de hoje, 09/05; prêmio é de R$ 24,5 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania

A. Seraphim

09 de Maio de 2026

Imagem da notícia Resultado Dia de Sorte 1211 de hoje, 09/05; prêmio é de R$ 200 mil
Loterias

Resultado Dia de Sorte 1211 de hoje, 09/05; prêmio é de R$ 200 mil

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte

A. Seraphim

09 de Maio de 2026

Imagem da notícia Confira o resultado da Quina, concurso 7021, deste sábado (09/05); prêmio é de R$ 14,5 milhões
Loterias

Confira o resultado da Quina, concurso 7021, deste sábado (09/05); prêmio é de R$ 14,5 milhões

É possível apostar até às 20:30h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim

09 de Maio de 2026

Imagem da notícia Veja o Resultado da Mega-Sena 3006 deste sábado (09/05); prêmio é de R$ 45,0 milhões
Loterias

Veja o Resultado da Mega-Sena 3006 deste sábado (09/05); prêmio é de R$ 45,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim

09 de Maio de 2026

Imagem da notícia Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3681, deste sábado (09/05); prêmio é de R$ 2,0 milhões
Loterias

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3681, deste sábado (09/05); prêmio é de R$ 2,0 milhões

É possível apostar até 20:30h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim

09 de Maio de 2026

Imagem da notícia Resultado da +Milionária 353 de hoje 09/05; prêmio é de R$ 40,0 milhões
Loterias

Resultado da +Milionária 353 de hoje 09/05; prêmio é de R$ 40,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim

09 de Maio de 2026

Imagem da notícia Confira o resultado da Quina, concurso 7020, desta sexta-feira (08/05); prêmio é de R$ 13,0 milhões
Loterias

Confira o resultado da Quina, concurso 7020, desta sexta-feira (08/05); prêmio é de R$ 13,0 milhões

É possível apostar até às 20h30 de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio.

A. Seraphim

08 de Maio de 2026

Imagem da notícia Veja agora o resultado da Lotomania 2921 – Sorteio de sexta-feira, 08/05; Prêmio de R$ 2,6 milhões
Loterias

Veja agora o resultado da Lotomania 2921 – Sorteio de sexta-feira, 08/05; Prêmio de R$ 2,6 milhões

Apostas para a Lotomania 2921 nessa sexta-feira vão até as 20h30! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim

08 de Maio de 2026

Imagem da notícia Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3680, desta sexta-feira (08/05); prêmio é de R$ 6,0 milhões
Loterias

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3680, desta sexta-feira (08/05); prêmio é de R$ 6,0 milhões

É possível apostar até 20h30 para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio.

A. Seraphim

08 de Maio de 2026

Imagem da notícia Veja ao vivo o resultado da Super Sete 844 - Sorteio de sexta-feira, 08/05; Prêmio de R$ 250 mil
Loterias

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 844 - Sorteio de sexta-feira, 08/05; Prêmio de R$ 250 mil

Saiba como participar da Super Sete concurso 844 em 08/05 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim

08 de Maio de 2026

Imagem da notícia Confira o resultado da Dupla-Sena 2954 de hoje, sexta-feira, 08/05; prêmio é de R$ 150 mil
Loterias

Confira o resultado da Dupla-Sena 2954 de hoje, sexta-feira, 08/05; prêmio é de R$ 150 mil

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2954 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 150 mil.

A. Seraphim

08 de Maio de 2026

Imagem da notícia Mega-sena celebra 30 anos com sorteio especial e prêmio de R$ 150 milhões
Loterias

Mega-sena celebra 30 anos com sorteio especial e prêmio de R$ 150 milhões

Sorteio será realizado no dia 24 de maio e não acumula.

Redação

08 de Maio de 2026

Imagem da notícia Aposta de Fortaleza acerta a quina da Mega-Sena e leva R$ 70 mil; veja resultado
Loterias

Aposta de Fortaleza acerta a quina da Mega-Sena e leva R$ 70 mil; veja resultado

Outra aposta do Ceará conseguiu faturar mais de R$ 16 mil.

Redação

08 de Maio de 2026

1

2 3 4 5