Adolescente cai de jet-ski em açude e desaparece em Mombaça, no Interior do Ceará
Bombeiros realizam buscas nesta segunda-feira (11).
Um adolescente desapareceu após cair de um jet-ski no Açude Serafim Dias, na zona urbana de Mombaça, no Sertão Central cearense. O caso foi registrado na tarde desse domingo (10), Dia das Mães, e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará.
Segundo informações repassadas pelos bombeiros, três jovens realizavam manobras no jet-ski quando um deles caiu na água e não conseguiu ser resgatado pelos outros. O Açude Serafim Dias atualmente está com 96,90% da capacidade total, próximo do nível de sangria.
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As equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas pelo Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) e pela Polícia Militar.
Profundidade e escuridão dificultaram início das buscas
Ao chegarem ao local, os militares constataram que a área apresentava profundidade superior a 10 metros, além de baixa visibilidade por conta do período noturno, fatores que dificultaram o início imediato das buscas subaquáticas.
De acordo com os bombeiros, diante das condições de segurança e da dificuldade em determinar com precisão o ponto exato onde o adolescente desapareceu, não foi realizada incursão de mergulho durante a noite. As buscas devem ser retomadas na manhã desta segunda-feira (11), com o apoio de equipe especializada em mergulho.
Lazer no entorno do açude
Em municípios do Interior do Ceará que possuem grandes açudes e barragens, é comum que moradores se reúnam às margens dos reservatórios durante fins de semana e feriados. No Dia das Mães, muitas famílias e grupos de amigos aproveitaram o movimento intenso no Açude Serafim Dias para confraternizações com churrascos, música e paredões de carro.
O Corpo de Bombeiros reforçou o alerta sobre os riscos de acidentes em açudes, barragens e grandes espelhos d’água, especialmente em locais de grande profundidade e durante o uso recreativo de embarcações aquáticas. A corporação destacou ainda a importância do uso de colete salva-vidas e da adoção de medidas preventivas para evitar tragédias.