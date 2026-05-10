Todo o CE está sob avisos de chuvas; veja intensidade em cada cidade
Avisos variam entre "perigo" e "perigo potencial" para risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
O Ceará está com avisos de “perigo potencial” e “perigo” para chuvas intensas, emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), válidos para este domingo (10).
O aviso de “perigo potencial” é mais brando, com previsão de chuvas de 20 a 30 mm por hora ou de 50 mm por dia, ventos intensos entre 40 e 60 km/h e baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
Já o aviso de “perigo” é mais sério. Há previsão de chuvas entre 30 e 60 milímetros por hora ou de 50 a 100 mm por dia, além de ventos mais intensos, variando entre 60 e 100 km/h. O risco de corte de energia elétrica, queda de galhos, alagamentos e descargas elétricas sobe.
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Para este domingo (10), até 23h59, o aviso de perigo potencial (amarelo) é válido para todos os 184 municípios cearenses.
Já em relação ao aviso de perigo (laranja), ele é válido para 120 cidades do Estado até 23h59 do domingo (10).
A partir da meia-noite da segunda (11) e seguindo até o fim do dia, o número de municípios incluídos no alerta vai para 87.
Veja as cidades do Ceará incluídas no alerta laranja (perigo) no domingo (10):
- Acarape
- Acaraú
- Alcântaras
- Alto Santo
- Amontada
- Apuiarés
- Aquiraz
- Aracati
- Aracoiaba
- Ararendá
- Aratuba
- Banabuiú
- Barreira
- Barroquinha
- Baturité
- Beberibe
- Bela Cruz
- Boa Viagem
- Camocim
- Canindé
- Capistrano
- Caridade
- Cariré
- Carnaubal
- Cascavel
- Catunda
- Caucaia
- Chaval
- Choró
- Chorozinho
- Coreaú
- Croatá
- Cruz
- Eusébio
- Forquilha
- Fortaleza
- Fortim
- Frecheirinha
- General Sampaio
- Graça
- Granja
- Groaíras
- Guaiúba
- Guaraciaba do Norte
- Guaramiranga
- Hidrolândia
- Horizonte
- Ibaretama
- Ibiapina
- Ibicuitinga
- Icapuí
- Ipu
- Ipueiras
- Irauçuba
- Itaiçaba
- Itaitinga
- Itapajé
- Itapipoca
- Itapiúna
- Itarema
- Itatira
- Jaguaretama
- Jaguaruana
- Jijoca de Jericoacoara
- Limoeiro do Norte
- Madalena
- Maracanaú
- Maranguape
- Marco
- Martinópole
- Massapê
- Meruoca
- Miraíma
- Monsenhor Tabosa
- Morada Nova
- Moraújo
- Morrinhos
- Mucambo
- Mulungu
- Nova Russas
- Ocara
- Pacajus
- Pacatuba
- Pacoti
- Pacujá
- Palhano
- Palmácia
- Paracuru
- Paraipaba
- Paramoti
- Pentecoste
- Pindoretama
- Pires Ferreira
- Poranga
- Quixadá
- Quixeramobim
- Quixeré
- Redenção
- Reriutaba
- Russas
- Santana do Acaraú
- Santa Quitéria
- São Benedito
- São Gonçalo do Amarante
- São João do Jaguaribe
- São Luís do Curu
- Senador Sá
- Sobral
- Tabuleiro do Norte
- Tamboril
- Tejuçuoca
- Tianguá
- Trairi
- Tururu
- Ubajara
- Umirim
- Uruburetama
- Uruoca
- Varjota
- Viçosa do Ceará
Veja as cidades do Ceará incluídas no alerta laranja (perigo) na segunda (11):
- Acarape
- Acaraú
- Alcântaras
- Alto Santo
- Amontada
- Apuiarés
- Aquiraz
- Aracati
- Aracoiaba
- Aratuba
- Barreira
- Barroquinha
- Baturité
- Beberibe
- Bela Cruz
- Camocim
- Canindé
- Capistrano
- Caridade
- Cascavel
- Caucaia
- Chaval
- Chorozinho
- Coreaú
- Cruz
- Eusébio
- Forquilha
- Fortaleza
- Fortim
- Frecheirinha
- Granja
- Guaiúba
- Guaramiranga
- Horizonte
- Ibaretama
- Ibicuitinga
- Icapuí
- Irauçuba
- Itaiçaba
- Itaitinga
- Itapajé
- Itapipoca
- Itapiúna
- Itarema
- Jaguaruana
- Jijoca de Jericoacoara
- Limoeiro do Norte
- Maracanaú
- Maranguape
- Marco
- Martinópole
- Massapê
- Meruoca
- Miraíma
- Morada Nova
- Moraújo
- Morrinhos
- Mulungu
- Ocara
- Pacajus
- Pacatuba
- Pacoti
- Palhano
- Palmácia
- Paracuru
- Paraipaba
- Paramoti
- Pentecoste
- Pindoretama
- Quixeré
- Redenção
- Russas
- Santana do Acaraú
- Senador Sá
- Sobral
- São Gonçalo do Amarante
- São João do Jaguaribe
- São Luís do Curu
- Tabuleiro do Norte
- Tejuçuoca
- Tianguá
- Trairi
- Tururu
- Umirim
- Uruburetama
- Uruoca
- Viçosa do Ceará
O Inmet orienta que, em caso de rajadas de vento, a população evite se abrigar debaixo de árvores e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
Também é recomendado desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia, se possível. Em situações de emergência, a orientação é acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.
Chuvas no Ceará
Entre sábado (9) e domingo (10), Iguatu registrou uma das maiores chuvas do Ceará entre as, segundo levantamento da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).
O quantitativo das precipitações, divulgado na manhã de hoje, apontou que o posto de Quixoa, localizado na cidade, registrou 105 milímetros.
Ao todo, ainda conforme dados da Funceme, 108 municípios cearenses tiveram registros de chuvas nas últimas 24 horas. Além disso, dos 217 postos informados, choveu em 201.