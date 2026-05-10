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Todo o CE está sob avisos de chuvas; veja intensidade em cada cidade

Avisos variam entre "perigo" e "perigo potencial" para risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 13:16)
Ceará
As áreas afetadas no Ceará incluem regiões do Norte Cearense, Noroeste Cearense, Jaguaribe, Sertões Cearenses e a Região Metropolitana de Fortaleza.
Legenda: As áreas afetadas no Ceará incluem regiões do Norte Cearense, Noroeste Cearense, Jaguaribe, Sertões Cearenses e a Região Metropolitana de Fortaleza.
Foto: Davi Rocha/SVM

O Ceará está com avisos de “perigo potencial” e “perigo” para chuvas intensas, emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), válidos para este domingo (10).

O aviso de “perigo potencial” é mais brando, com previsão de chuvas de 20 a 30 mm por hora ou de 50 mm por dia, ventos intensos entre 40 e 60 km/h e baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Já o aviso de “perigo” é mais sério. Há previsão de chuvas entre 30 e 60 milímetros por hora ou de 50 a 100 mm por dia, além de ventos mais intensos, variando entre 60 e 100 km/h. O risco de corte de energia elétrica, queda de galhos, alagamentos e descargas elétricas sobe.

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Para este domingo (10), até 23h59, o aviso de perigo potencial (amarelo) é válido para todos os 184 municípios cearenses.

Já em relação ao aviso de perigo (laranja), ele é válido para 120 cidades do Estado até 23h59 do domingo (10).

A partir da meia-noite da segunda (11) e seguindo até o fim do dia, o número de municípios incluídos no alerta vai para 87.

Veja as cidades do Ceará incluídas no alerta laranja (perigo) no domingo (10):

  1. Acarape
  2. Acaraú
  3. Alcântaras
  4. Alto Santo
  5. Amontada
  6. Apuiarés
  7. Aquiraz
  8. Aracati
  9. Aracoiaba
  10. Ararendá
  11. Aratuba
  12. Banabuiú
  13. Barreira
  14. Barroquinha
  15. Baturité
  16. Beberibe
  17. Bela Cruz
  18. Boa Viagem
  19. Camocim
  20. Canindé
  21. Capistrano
  22. Caridade
  23. Cariré
  24. Carnaubal
  25. Cascavel
  26. Catunda
  27. Caucaia
  28. Chaval
  29. Choró
  30. Chorozinho
  31. Coreaú
  32. Croatá
  33. Cruz
  34. Eusébio
  35. Forquilha
  36. Fortaleza
  37. Fortim
  38. Frecheirinha
  39. General Sampaio
  40. Graça
  41. Granja
  42. Groaíras
  43. Guaiúba
  44. Guaraciaba do Norte
  45. Guaramiranga
  46. Hidrolândia
  47. Horizonte
  48. Ibaretama
  49. Ibiapina
  50. Ibicuitinga
  51. Icapuí
  52. Ipu
  53. Ipueiras
  54. Irauçuba
  55. Itaiçaba
  56. Itaitinga
  57. Itapajé
  58. Itapipoca
  59. Itapiúna
  60. Itarema
  61. Itatira
  62. Jaguaretama
  63. Jaguaruana
  64. Jijoca de Jericoacoara
  65. Limoeiro do Norte
  66. Madalena
  67. Maracanaú
  68. Maranguape
  69. Marco
  70. Martinópole
  71. Massapê
  72. Meruoca
  73. Miraíma
  74. Monsenhor Tabosa
  75. Morada Nova
  76. Moraújo
  77. Morrinhos
  78. Mucambo
  79. Mulungu
  80. Nova Russas
  81. Ocara
  82. Pacajus
  83. Pacatuba
  84. Pacoti
  85. Pacujá
  86. Palhano
  87. Palmácia
  88. Paracuru
  89. Paraipaba
  90. Paramoti
  91. Pentecoste
  92. Pindoretama
  93. Pires Ferreira
  94. Poranga
  95. Quixadá
  96. Quixeramobim
  97. Quixeré
  98. Redenção
  99. Reriutaba
  100. Russas
  101. Santana do Acaraú
  102. Santa Quitéria
  103. São Benedito
  104. São Gonçalo do Amarante
  105. São João do Jaguaribe
  106. São Luís do Curu
  107. Senador Sá
  108. Sobral
  109. Tabuleiro do Norte
  110. Tamboril
  111. Tejuçuoca
  112. Tianguá
  113. Trairi
  114. Tururu
  115. Ubajara
  116. Umirim
  117. Uruburetama
  118. Uruoca
  119. Varjota
  120. Viçosa do Ceará

Veja as cidades do Ceará incluídas no alerta laranja (perigo) na segunda (11):

  1. Acarape
  2. Acaraú
  3. Alcântaras
  4. Alto Santo
  5. Amontada
  6. Apuiarés
  7. Aquiraz
  8. Aracati
  9. Aracoiaba
  10. Aratuba
  11. Barreira
  12. Barroquinha
  13. Baturité
  14. Beberibe
  15. Bela Cruz
  16. Camocim
  17. Canindé
  18. Capistrano
  19. Caridade
  20. Cascavel
  21. Caucaia
  22. Chaval
  23. Chorozinho
  24. Coreaú
  25. Cruz
  26. Eusébio
  27. Forquilha
  28. Fortaleza
  29. Fortim
  30. Frecheirinha
  31. Granja
  32. Guaiúba
  33. Guaramiranga
  34. Horizonte
  35. Ibaretama
  36. Ibicuitinga
  37. Icapuí
  38. Irauçuba
  39. Itaiçaba
  40. Itaitinga
  41. Itapajé
  42. Itapipoca
  43. Itapiúna
  44. Itarema
  45. Jaguaruana
  46. Jijoca de Jericoacoara
  47. Limoeiro do Norte
  48. Maracanaú
  49. Maranguape
  50. Marco
  51. Martinópole
  52. Massapê
  53. Meruoca
  54. Miraíma
  55. Morada Nova
  56. Moraújo
  57. Morrinhos
  58. Mulungu
  59. Ocara
  60. Pacajus
  61. Pacatuba
  62. Pacoti
  63. Palhano
  64. Palmácia
  65. Paracuru
  66. Paraipaba
  67. Paramoti
  68. Pentecoste
  69. Pindoretama
  70. Quixeré
  71. Redenção
  72. Russas
  73. Santana do Acaraú
  74. Senador Sá
  75. Sobral
  76. São Gonçalo do Amarante
  77. São João do Jaguaribe
  78. São Luís do Curu
  79. Tabuleiro do Norte
  80. Tejuçuoca
  81. Tianguá
  82. Trairi
  83. Tururu
  84. Umirim
  85. Uruburetama
  86. Uruoca
  87. Viçosa do Ceará

O Inmet orienta que, em caso de rajadas de vento, a população evite se abrigar debaixo de árvores e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Também é recomendado desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia, se possível. Em situações de emergência, a orientação é acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Chuvas no Ceará

Entre sábado (9) e domingo (10), Iguatu registrou uma das maiores chuvas do Ceará entre as, segundo levantamento da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

O quantitativo das precipitações, divulgado na manhã de hoje, apontou que o posto de Quixoa, localizado na cidade, registrou 105 milímetros.

Ao todo, ainda conforme dados da Funceme, 108 municípios cearenses tiveram registros de chuvas nas últimas 24 horas. Além disso, dos 217 postos informados, choveu em 201.

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