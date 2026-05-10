Todo o CE está sob avisos de chuvas; veja intensidade em cada cidade

O Ceará está com avisos de “perigo potencial” e “perigo” para chuvas intensas, emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), válidos para este domingo (10).

O aviso de “perigo potencial” é mais brando, com previsão de chuvas de 20 a 30 mm por hora ou de 50 mm por dia, ventos intensos entre 40 e 60 km/h e baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Já o aviso de “perigo” é mais sério. Há previsão de chuvas entre 30 e 60 milímetros por hora ou de 50 a 100 mm por dia, além de ventos mais intensos, variando entre 60 e 100 km/h. O risco de corte de energia elétrica, queda de galhos, alagamentos e descargas elétricas sobe.

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Para este domingo (10), até 23h59, o aviso de perigo potencial (amarelo) é válido para todos os 184 municípios cearenses.

Já em relação ao aviso de perigo (laranja), ele é válido para 120 cidades do Estado até 23h59 do domingo (10).

A partir da meia-noite da segunda (11) e seguindo até o fim do dia, o número de municípios incluídos no alerta vai para 87.

Veja as cidades do Ceará incluídas no alerta laranja (perigo) no domingo (10):

Acarape Acaraú Alcântaras Alto Santo Amontada Apuiarés Aquiraz Aracati Aracoiaba Ararendá Aratuba Banabuiú Barreira Barroquinha Baturité Beberibe Bela Cruz Boa Viagem Camocim Canindé Capistrano Caridade Cariré Carnaubal Cascavel Catunda Caucaia Chaval Choró Chorozinho Coreaú Croatá Cruz Eusébio Forquilha Fortaleza Fortim Frecheirinha General Sampaio Graça Granja Groaíras Guaiúba Guaraciaba do Norte Guaramiranga Hidrolândia Horizonte Ibaretama Ibiapina Ibicuitinga Icapuí Ipu Ipueiras Irauçuba Itaiçaba Itaitinga Itapajé Itapipoca Itapiúna Itarema Itatira Jaguaretama Jaguaruana Jijoca de Jericoacoara Limoeiro do Norte Madalena Maracanaú Maranguape Marco Martinópole Massapê Meruoca Miraíma Monsenhor Tabosa Morada Nova Moraújo Morrinhos Mucambo Mulungu Nova Russas Ocara Pacajus Pacatuba Pacoti Pacujá Palhano Palmácia Paracuru Paraipaba Paramoti Pentecoste Pindoretama Pires Ferreira Poranga Quixadá Quixeramobim Quixeré Redenção Reriutaba Russas Santana do Acaraú Santa Quitéria São Benedito São Gonçalo do Amarante São João do Jaguaribe São Luís do Curu Senador Sá Sobral Tabuleiro do Norte Tamboril Tejuçuoca Tianguá Trairi Tururu Ubajara Umirim Uruburetama Uruoca Varjota Viçosa do Ceará

Veja as cidades do Ceará incluídas no alerta laranja (perigo) na segunda (11):

Acarape Acaraú Alcântaras Alto Santo Amontada Apuiarés Aquiraz Aracati Aracoiaba Aratuba Barreira Barroquinha Baturité Beberibe Bela Cruz Camocim Canindé Capistrano Caridade Cascavel Caucaia Chaval Chorozinho Coreaú Cruz Eusébio Forquilha Fortaleza Fortim Frecheirinha Granja Guaiúba Guaramiranga Horizonte Ibaretama Ibicuitinga Icapuí Irauçuba Itaiçaba Itaitinga Itapajé Itapipoca Itapiúna Itarema Jaguaruana Jijoca de Jericoacoara Limoeiro do Norte Maracanaú Maranguape Marco Martinópole Massapê Meruoca Miraíma Morada Nova Moraújo Morrinhos Mulungu Ocara Pacajus Pacatuba Pacoti Palhano Palmácia Paracuru Paraipaba Paramoti Pentecoste Pindoretama Quixeré Redenção Russas Santana do Acaraú Senador Sá Sobral São Gonçalo do Amarante São João do Jaguaribe São Luís do Curu Tabuleiro do Norte Tejuçuoca Tianguá Trairi Tururu Umirim Uruburetama Uruoca Viçosa do Ceará

O Inmet orienta que, em caso de rajadas de vento, a população evite se abrigar debaixo de árvores e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Também é recomendado desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia, se possível. Em situações de emergência, a orientação é acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Chuvas no Ceará

Entre sábado (9) e domingo (10), Iguatu registrou uma das maiores chuvas do Ceará entre as, segundo levantamento da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

O quantitativo das precipitações, divulgado na manhã de hoje, apontou que o posto de Quixoa, localizado na cidade, registrou 105 milímetros.

Ao todo, ainda conforme dados da Funceme, 108 municípios cearenses tiveram registros de chuvas nas últimas 24 horas. Além disso, dos 217 postos informados, choveu em 201.