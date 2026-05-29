Creche alvo de intolerância em Fortaleza tem 82% de alunos negros e ganhou Selo Escola Antirracista

A escola de Fortaleza que foi alvo de intolerância religiosa é reconhecida pelas ações voltadas a discussões sobre as relações étnico-raciais. O Centro de Educação Infantil (CEI) Cesar Cals de Oliveira Neto, no Conjunto Palmeiras, tem 82% dos alunos negros e já foi certificado duas vezes com o Selo Escola Antirracista, em 2024 e 2025.

Isso significa que a unidade tem um plano de ações destinadas a práticas pedagógicas que levam em conta a cultura afro-indígena e possui uma Comissão Antirracista responsável por concretizar essas ideias.

Iniciativas como contação de histórias, murais, vivências com os pais e outras atividades ligadas ao tema são consideradas para que a unidade receba o selo.

Em Fortaleza, das 670 escolas públicas municipais, 470 foram certificadas em 2023 (quando surgiu o Selo); 430 ganharam o reconhecimento em 2024 e, no ano passado, 280 receberam a honraria — dessas, 18 receberam prêmio em dinheiro para ser investido em práticas antirracistas. É o que explica a coordenadora de Diversidade e Inclusão da SME Mônica Costa, em entrevista ao Diário do Nordeste.

Veja também Ceará ‘A gente tenta fazer reparação histórica’, diz coordenadora de escola alvo de intolerância em Fortaleza Ceará Apresentação afro-brasileira gera intervenção policial em escola de Fortaleza; SME cita racismo

Com 22 anos de história, o CEI atende 141 alunos com idades entre 6 meses e 5 anos, sendo 117 estudantes negros, conforme levantamento da escola a partir da declaração dos pais no ato de matrícula e divulgado pela Secretaria Municipal de Educação (SME).

Na última segunda-feira (25), um vídeo com apresentação interna da creche começou a circular nas redes sociais, segundo a gestão da unidade, editado, em que o vereador Lael Sena (PL) chega à escola para questionar a prática pedagógica. Ele argumenta que foi acionado por pais de alunos que se incomodaram com o que estava sendo ensinado.

Mônica, no entanto, detalha que a atividade faz parte do projeto ‘Contos Africanos’, uma contação de histórias que trabalha a memória afro-brasileira.

“O CEI Cesar Cals é uma das unidades escolares que sempre se destaca nesse trabalho. A coordenadora que aparece estava trabalhando no projeto ‘Contos Africanos’ e a imagem foi totalmente descontextualizada. Colocaram uma música em cima, ou seja, foi tirada de contexto”, afirma a gestora.

Mônica também destaca que a unidade escolar está localizada em território de terreiros e que, por isso, “é necessário demais que esse trabalho de valorização da diversidade cultural e das religiões de matrizes africanas seja fortalecido de forma cooperativa”.

A coordenadora da instituição, Kátia Galvão, afirmou que o ensino da cultura e da história dos povos africanos é uma reparação histórica e busca “preparar as crianças brancas para serem antirracistas e as crianças negras para se posicionarem, não permitirem que sejam racistas com elas”.

Conforme a educadora, alguns alunos que estudam no CEI já fazem parte de religiões afro-brasileiras. “O tempo todo é só o outro lado. E o lado de cá? Como é que a criança da umbanda ou do candomblé se sente numa circunstância dessa?”, reforça.

12.957 pessoas com pelo menos 10 anos de idade se declaram praticantes de Umbanda e Candomblé em Fortaleza, segundo o Censo Demográfico de 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).