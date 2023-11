Conheça projeto antirracista em escola pública do CE que usa jogos e eventos para educar alunos

Aprender muito mais do que português e matemática: na Escola Estadual de Educação Profissional Jaime Alencar de Oliveira, no bairro Luciano Cavalcante, os alunos estudam sobre racismo e as potencialidades da população negra. A unidade faz parte da rede estadual que promove o Selo Escola Antirracista, que amplia o debate em torno da equidade racial.

Em setembro deste ano, foi realizado o Mojúbà! (saudação em língua falada na Nigéria) - I Simpósio de Educação para Relações Étnico-raciais e começaram as aplicações de jogos didáticos sobre o tema na escola Jaime Alencar. Todas as turmas do 1º e 2º ano do Ensino Médio da unidade participam das ações.

Além disso, está programado o VII Africanidades/Ancestralidades – evento que reúne autoridades, políticos e especialistas em negritudes para debater e levar informações relevantes sobre o assunto neste sábado (25).

Kamillo Silva, diretor da EEEP, observa os resultados das atividades no convívio entre os estudantes.

“O aumento das discussões, o reconhecimento a respeito do racismo como um tema frequente com certa dificuldade de ser abordado – os jovens não se reconhecem como racistas”, completa o gestor.

Kamillo Silva Diretor Eu sempre gosto de enfatizar a celebração da potência dos homens e mulheres pretos, porque essa iniciativa não é só sobre direitos negados, mas as coisas positivas

O evento do “Mojúbà!” foi realizado no dia 2 de setembro deste ano para destacar o protagonismo negro, a celebração da diversidade e a promoção da igualdade étinico-racial na escola. Para isso, foram feitas palestras, oficinas, exibição de filmes.

Na semana seguinte ao evento, os jogos pedagógicos foram aplicados em todas as turmas. A ideia é promover outra edição do “Mojúbà!” no próximo ano, bem como realizar a aplicação dos jogos.

Conheça os jogos pedagógicos antirracistas:

Caixa de expressões: 24 cartões com o significado de termos racistas;

Reflexões antirracistas: perguntas para que os alunos respondam sobre o conceito de racismo e listem pessoas negras de destaque;

Painel antirracista: circulo com vários tons de cor de pele para autoidentificação dos alunos.

“A professora Kárita Gardênia tem feito um trabalho incrível nas relações etnico-raciais, com grupos de dança, pintura e expressão, e até ganhamos prêmios com os meninos e meninas que tiveram destaque”, completa sobre as demais atividades de combate ao racismo.

Legenda: Escola usa jogos didáticos para reflexões sobre racismo Foto: Reprodução

Selo antirracista

A Secretaria da Educação do Ceará (Seduc) premiou 3 e certificou 31 escolas, como a Jaime Alencar de Oliveira, com o Selo Escola Antirracista, na última semana. A iniciativa reconhece as unidades de ensino com projetos pedagógicos inovadores, nos aspectos da inclusão educacional e da superação do racismo.

O objetivo é fortalecer o pensamento crítico, o protagonismo estudantil e a interação com a comunidade escolar. O Selo Escola Antirracista terá validade de dois anos e, depois desse prazo, as escolas podem concorrer novamente à certificação.

Os projetos devem educar para as relações étnico-raciais com a produção, implementação e divulgação de um conjunto de conhecimentos contextualizados, atitudes, posturas e valores que possibilitem a superação de todas as formas de discriminação.

São priorizadas no Selo as ações pedagógicas afirmativas e antirracistas para atender às demandas das populações afro-brasileiras e indígenas, efetivando a história e cultura, com base nos princípios da diversidade e da igualdade humana.