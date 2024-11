Turista do Paraná morre afogado na Praia do Futuro, em Fortaleza

Um turista de Curitiba, no Paraná, morreu após se afogar na Praia do Futuro, em Fortaleza, na tarde dessa terça-feira (19). Segundo o Corpo de Bombeiros do Ceará, que atendeu à ocorrência, a vítima tinha 35 anos e sofreu um afogamento de grau 6, considerado o mais grave, que indica parada cardiopulmonar.

"Os guarda-vidas iniciaram os procedimentos de reanimação com oxigenoterapia até a chegada da equipe do Samu [Serviço de Atendimento Médico de Urgência] com o suporte avançado, mas, infelizmente, o óbito foi constatado", informaram os bombeiros.

Ainda de acordo com a corporação, os socorristas visualizaram uma movimentação de pessoas na água, próximo ao posto, e, ao chegarem, se depararam com o turista desacordado, carregado por outros banhistas.

O homem foi, depois, deitado na areia, para a realização dos procedimentos de reanimação cardiorrespiratória, mas não resistiu e faleceu.

Em nota enviada ao Diário do Nordeste, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que equipes da Polícia Militar também foram acionadas para a ocorrência. Não se sabe ainda as circunstâncias do afogamento.

Segundo turista afogado em menos de uma semana

Esse foi o segundo afogamento envolvendo turista, no Ceará, em menos de uma semana. Na última sexta-feira (15), um paulista de 44 anos morreu afogado na praia do Porto das Dunas, em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza.

O homem chegou a ser resgatado com vida por guarda-vidas, mas não resistiu.