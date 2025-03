Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quinta-feira (27/3)

Lilith acaba de entrar em Escorpião e traz à tona o que você preferia esconder: desejos, medos, emoções intensas, relações de controle e mágoas antigas. Esse trânsito - que inicia agora e vai até o dia 20/12 - cutuca feridas, mas também te empodera — especialmente se você se permitir mergulhar e se transformar.



Vênus, ainda em seu movimento retrógrado, volta para Peixes, um lugar onde ela se sente acolhida. É um bom momento para rever sentimentos, dissolver ilusões e observar com mais sensibilidade o que realmente tem valor para você. O que ainda faz sentido? O que merece permanecer?



A Lua em quadratura com Júpiter pede atenção aos exageros, promessas vazias e expectativas irreais. Vá com calma. Sinta antes de decidir.

Áries

Você pode sentir que certos desejos estão mais intensos ou até desconfortáveis. Lilith toca as camadas mais profundas da sua psique, e isso pode te deixar impaciente. Com Vênus em Peixes, é hora de se acolher em silêncio e observar o que está tentando controlar.

Touro

Relações podem se tornar espelhos de partes suas que você esconde. Lilith quer mostrar o que você tenta evitar para manter a paz. Vênus te convida a dissolver o medo de se perder nos outros e cultivar conexões mais verdadeiras.

Gêmeos

Talvez você perceba padrões repetitivos na rotina que drenam sua energia. Lilith acende o alerta onde você vem se anulando em nome da produtividade. Já Vênus pede mais entrega no que te faz bem — você merece mais gentileza no dia a dia.

Câncer

As emoções estão transbordando, e isso não é fraqueza — é potência. Lilith reacende feridas da sua criança interior, e Vênus retrógrada pede que você perdoe aquilo que não te deram. Cuide da sua sensibilidade com amor e não com culpa.

Leão

Assuntos de família ou raízes emocionais podem aflorar com força. Lilith te confronta com dores que você tem medo de sentir. Vênus em Peixes suaviza o processo: você não precisa entender tudo agora, só precisa permitir que o amor cure.

Virgem

Você pode sentir dificuldade para se comunicar sem se machucar ou machucar o outro. Lilith em Escorpião ativa verdades que você guardava a sete chaves. Vênus em Peixes te convida a ouvir com mais empatia e a suavizar as palavras com compaixão.

Libra

Velhos padrões de valor e merecimento podem emergir. Lilith mostra onde você ainda busca validação externa para se sentir suficiente. Vênus retrógrada em Peixes te lembra que o valor verdadeiro não se prova, se sente.

Escorpião

Lilith no seu signo pode intensificar tudo: desejo, raiva, medo, força. É um tempo de reencontro com partes suas que você aprendeu a esconder. Vênus em Peixes ajuda a se reconectar com sua sensibilidade e criatividade — sua dor também é fonte.

Sagitário

O passado pode bater à porta através de sonhos, lembranças ou sensações estranhas. Lilith em Escorpião ativa seu inconsciente, e Vênus pede que você se trate com mais ternura. Esse é um momento de cura profunda, mesmo que em silêncio.

Capricórnio

Você pode questionar os espaços e grupos que ocupa. Lilith em Escorpião mostra onde você se diminui para pertencer. Vênus retrógrada te convida a selecionar com mais sensibilidade quem merece seu tempo e sua presença.

Aquário

Você pode sentir que está sendo cobrada por algo que não quer mais sustentar. Lilith mexe com sua imagem e autoestima, te lembrando de não se moldar para agradar. Vênus em Peixes quer que você se nutra com mais amor e menos performance.

Peixes

Vênus voltou para o seu signo e pede um reencontro amoroso com você mesma. Lilith te impulsiona a buscar verdades mais profundas, mesmo que isso signifique romper com velhas crenças. Esse é um tempo de resgate do seu valor e da sua essência.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.