Quem saiu do BBB 25? Eva é eliminada com 51,35% dos votos no 11º paredão

Eva foi a eliminada no décimo primeiro paredão do Big Brother Brasil (BBB) 25, com 51,35% da média de votos. A cearense deixou o reality show nesta terça-feira (25), sendo a décima segunda eliminada da edição, após enfrentar Joselma e Vinícius na berlinda.

Vinícius foi a segunda pessoa mais votada na disputa pela permanência na casa, recebendo 44,52%, na média. Por sua vez, Joselma teve somente 4,13% dos votos.

Eva foi parar na berlinda após a maioria da casa votar nela durante a formação do paredão da última sexta-feira (28).

A eliminação deste domingo foi a primeira em “Modo Turbo”, quando o andamento do programa é acelerado.

Para dar conta do novo ritmo do programa, uma Prova do Líder será realizada e um novo paredão será formado ainda hoje.

Como foi a formação do Paredão?

Com Maike tendo vencido a Prova do Líder realizada na noite de quinta-feira (27), ele abriu os trabalhos da sexta-feira indicando Joselma para a nova formação do Paredão do BBB 25.

Vinícius, por sua vez, já estava no Paredão depois de ter perdido uma outra etapa da Prova do Líder na noite anterior.

Com a modificação da dinâmica, o Anjo da semana era autoimune, deixando João Pedro de fora da votação pela casa ou indicação pelo líder. A prova foi conduzida por Tadeu Schmidt durante a tarde, quando também anunciou que o vencedor estava imune.

Em seguida, foi iniciada a votação aberta na sala:

Diego votou em Eva;

Eva votou em Daniele;

Vinícius votou em Eva;

João Gabriel votou em Daniele;

Guilherme votou em Eva;

Renata votou em Daniele;

Daniele votou em Eva;

João Pedro votou em Daniele;

Vilma votou em Daniele;

Vitória Strada votou em Eva;

Joselma votou em Eva;

Por ser a mais votada pela Casa, com seis votos, Eva foi indicada ao Paredão. Durante o programa, Tadeu também avisou que o Monstro segue por tempo indeterminado para Vitória Strada, que foi indicada por João Pedro.