Que horas começa 'Tieta'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (1)

A novela 'Tieta' desta terça-feira (1) vai ao ar às 17:05, após 'A Vida É Agora'. Nesse capítulo, O coronel pergunta ao filho em que ele trabalha.

Resumo completo de 'Tieta' desta terça-feira

O coronel pergunta ao filho em que ele trabalha. Arturzinho convence o pai a deixar a conversa para depois porque sofre do coração. Hilário vence Bafo de Bode, que pede a todos que só acreditem no amor de Deus. Cora conta a Tieta o que viu na praça. Tieta dá dinheiro ao pastor para ele deixar a cidade. Depois, avisa a Ascânio que ele vai ter que lhe contar tudo sobre a volta de Arturzinho. Ascânio manda um bilhete para ele. Todos vão à queima de fogos. Carmosina vai à pensão, encontra Gladstone e eles passam a noite juntos. Gladstone trata Carmosina com muito carinho. Chalita pede que Amintas tente convencer Amorzinho a sair da Assembleia. Ele vai até a sua casa, mas ela não aceita seus conselhos. Gladstone conta a Carmosina que roubaram a Arca dos Sonhos. Arturzinho dá um bilhete a Filó para ela entregar a Ascânio. Timóteo pede a Elisa que lhe empreste a casa por duas horas. Letícia começa a sentir pena do pai. Osnar acha Carmosina diferente. Chalita pede para Tieta ajudar Amorzinho. Tieta vai à casa dela. O coronel surpreende Filó saindo de casa e a ameça. Filó lhe entrega o bilhete que Arturzinho havia escrito para Ascânio. Tieta faz Amorzinho perceber que não precisa de ninguém para ser feliz. Carmosina confessa à mãe que dormiu com Gladstone. Timóteo revela a Bebê que não reatou com Elisa e a convida para jantar. Depois, ela conta tudo a Rosalvo. Amorzinho avisa a Perpétua que não vai mais fazer o que ela manda. Tonha visita Arturzinho e ele lhe pede ajuda. Gladstone comunica a Tieta que ficou com Carmosina como ela mandou.

Arturzinho pede a Tonha que dê um recado para Ascânio. Tieta insiste em pagar Gladstone pelo favor que lhe fez com Carmosina. Esta, mais tarde, relata à amiga sua primeira noite de amor. Arturzinho diz a Tonha que não a esqueceu. Leonora aconselha Elisa a convidar novamente Rosalvo para jantar com ela. Tonha dá a Ascânio o recado de Mirko: que, depois da festa que promoveu, já sabe qual será o resultado do plebiscito. Bafo de Bode se recusa a assinar a promessa de venda das terras. Tieta pede a Leonora que lhe conte o que Mirko tem a ver com Arturzinho. Leonora admite que sabe uma coisa, mas que só quem pode lhe contar é Ascânio. Tieta manda chamá-lo. Amintas revela a Osnar que passou uma noite com Silvana. Timóteo vai a Mangue Seco entregar uma encomenda para Carol e Bebê o espera na casa dele. Bafo de Bode acaba assinando a promessa de venda das terras de Mangue Seco. Ascânio manda Tieta perguntar o que quer saber a Arturzinho. Tieta briga com o coronel para conseguir ver Arturzinho. Timóteo janta na casa de Carol e Osnar o encontra saindo de lá. Tieta pergunta a Arturzinho se ele é Mirko. Timóteo explica o motivo de sua visita a Carol e Osnar diz que depois lhe contará o que foi fazer lá. Timóteo tenta se desculpar com Bebê, mas ela lhe bate. Arturzinho confessa a Tieta que é Mirko e exige que Tieta lhe diga por que também mudou seu sobrenome, mas ela não conta. Elisa pede a Timóteo que deixe a casa livre à noite para ela e Rosalvo. Aída leva Carol à casa de Amorzinho. Tieta diz a Leonora que Arturzinho sabe que ela está usando sobrenome falso.

Rosalvo e Bebê revelam a Ascânio que Tieta usa um sobrenome falso. Aída chama Amorzinho para ser sua sócia e de Carol numa confecção. Arturzinho mente para o pai dizendo que voltou por ele e o coronel fica feliz. Aída manda Modesto encomendar muitos tecidos. Elisa convida Rosalvo para jantar. Arturzinho chama Tonha, diz que sentiu saudades e a beija. Depois, ele ouve o pai conversar com Modesto e Marcolino sobre Bafo de Bode e lhe pede explicações. Ascânio pergunta a Leonora por que ela mentiu sobre o seu sobrenome. Leonora prova a Ascânio que seu sobrenome é verdadeiro, mostrando-lhe documentos, e explica que o de Tieta é diferente porque ela não se casou oficialmente com seu pai. O coronel conta a Arturzinho o que fez para transformar Bafo de Bode em Possidônio. Tieta e Carol convidam Osnar para jantar na mesma noite e ele não sabe o que fazer. Leonora recebe uma carta de Francisco com o carimbo de Esplanada. Tieta descobre que Tonha e seu irmão, que está desaparecido, são os verdadeiros donos de Mangue Seco. Francisco manda Leonora encontrá-lo em Esplanada. Tieta leva Tonha para ela comunicar a Ascânio que é a dona de Mangue Seco e prova o que descobriu. Bafo de Bode afirma que é o dono das terras e o coronel explica que inventou isso para que ele parasse de beber. Cinira conta a Perpétua que Tonha é herdeira de muitas terras. Osnar se cansa de esperar Tieta para jantar e vai embora. Carmosina conta a Gladstone sobre a carta que Leonora recebeu. Tonha flagra Elisa e Rosalvo juntos. Timóteo diz a Tonha que foi ele quem convidou Rosalvo para jantar.

Juracy promete a Perpétua tomar providências quanto à sociedade de Aída. Mirko aconselha o pai a desapropriar as terras de Mangue Seco e a negociar com a Brastânio. Osnar vai jantar com Carol e dorme com ela. Quando ele lhe conta sobre o jantar com Tieta, Carol o manda embora. Timóteo fica passeando pela sala, enquanto Elisa conversa com Rosalvo. Este se zanga e vai embora. Tieta se cansa de esperar Osnar e joga no chão o jantar que arrumou. Tieta fica com raiva de Osnar. Sonâmbulo, Timóteo vai para o lado do quarto em que Elisa está e dorme abraçado com ela. Ao acordar, ele não entende o que aconteceu. Gladstone recebe da seguradora um novo caminhão, sai à procura de Francisco, mas não o acha. Mirko manda Bebê e Rosalvo providenciarem dinheiro para dar ao coronel e a seus amigos pelas terras de Mangue Seco. Leonora vai para Esplanada e encontra Helena, que lhe mostra uma notícia de jornal acusando-a de traficante. Leonora pede a Helena que não mostre o jornal a Ascânio. Helena afirma que sabe muito mais sobre ela e que só ficará quieta se Leonora deixar Ascânio. Juracy aconselha Aída a desistir da sociedade e mandar Carol embora da cidade. Tieta e Osnar discutem, mas acabam dormindo juntos. Tonha revela a Elisa que elas são donas de Mangue Seco. Carol fica feliz ao ver o tecido que Gladstone lhe trouxe. Cosme avisa a Perpétua que Ricardo fugiu do seminário.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:05, na Rede Globo.