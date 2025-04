Diretor Sam Mendes anuncia elenco para filme dos Beatles em 2028; confira quem são os atores

Foram finalmente revelados os atores que irão interpretar os Beatles, e são eles: Harris Dickinson, Paul Mescal, Joseph Quinn e Barry Keoghan, que interpretarão John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr, respectivamente. Cada membro da banda terá um filme e todos estão previstos para abril de 2028, pela Sony Pictures. A direção ficará a cargo de Sam Mendes (do longa 1917 e 007 - Operação Skyfall).

“Não estamos fazendo apenas um filme sobre os Beatles — estamos fazendo quatro”, disse o diretor Sam Mendes no anúncio realizado durante a CinemaCon. “Talvez esta seja uma chance de entendê-los um pouco mais profundamente”, completou. O filme biográfico, dividido em quatro partes - cada uma para um integrante do quarteto -, está intitulado como “The Beatles – A Four-Film Cinematic Event". O cineasta disse que a empreitada é a "primeira experiência cinematográfica que poderá ser maratona".

Quem são os atores?

Paul Mescal

Paul Mescal será o intérprete de Paul McCartney nos filmes dos Beatles. Aos 29 anos, o astro irlandês ficou muito conhecido após atuar na minissérie Normal People, de 2020; que estrelou ao lado de Daisy Edgar-Jones. O trabalho rendeu ao ator o Bafta de Melhor Ator de Televisão. O ator emplacou vários trabalhos em Hollywood após a produção e conquistou papéis nos filmes A Filha Perdida e Todos Nós Desconhecidos. Ele também foi escolhido como o protagonista do mais recente filme do Gladiador, que estreou em 2024.

Harris Dickinson

Harris Dickinson será John Lennon nos filmes dos Beatles. O ator de 28 anos ficou muito conhecido após atuar no filme Triângulo da Tristeza, produção que venceu a Palma de Ouro no Festival de Cinema de Cannes e recebeu indicações ao Oscar. Ele também teve trabalhos renomados na TV, como Assassinato no Fim do Mundo, e em outras produções de cinema, como Um Lugar Bem Longe Daqui e Garra de Ferro. No papel mais recente, chamou muito a atenção após atuar ao lado de Nicole Kidman no filme Babygirl.

Barry Keoghan

O ator irlandês Barry Keoghan será Ringo Starr no filme dos Beatles. Barry atuou em várias produções de renome nos cinemas como Dunkirk, Os Banshees de Inisherin, Eternos e The Batman. Contudo, passou a ser mais conhecido ao estrelar o filme Saltburn. Aos 32 anos de idade e com renome na indústria, ele garantiu a ele presença em filmes como Peaky Blinders, além de aparecer como Coringa na cena pós-crédito de Batman, sendo especulado como o próximo intérprete do famoso vilão. Na vida pessoal, o ator emplacou um relacionamento com a cantora Sabrina Carpenter por cerca de um ano e apareceu ao lado dela no clipe de Please Please Please.

Joseph Quinn

Joseph Quinn foi escolhido para interpretar George Harrison nos filmes dos Beatles. Aos 31 anos, o ator ficou muito famoso após participar da quarta temporada da série Stranger Things. O personagem dele na produção, Eddie Munson, conquistou os fãs e alavancou a carreira do ator. Apesar de ter atuado em séries como Game of Thrones, Dickensian e Howards End, foi apenas depois de Stranger Things que estrelou os filmes Um Lugar Silencioso: Dia Um e Gladiador II, ao lado de Paul Mescal. Em 2025, ele será um dos protagonistas do novo filme da Marvel do Quarteto Fantástico e também integra o elenco do próximo filme dos Vingadores.