Enquete 'A Fazenda' 17: Veja resultado final de quem você acha que deve sair do reality

A final da enquete da 11ª roça de "A Fazenda 17" aponta Luiz Mesquita como possível eliminado do reality na noite desta quinta-feira (4). Até as 19h, ele aparecia no levantamento realizado pelo Diário do Nordeste com 19,6% dos votos.

Ele disputa a permanência com Tàmires Assîs, que vem em seguida com 24,9% dos votos, atrás de Saory Cardoso, que desponta com 55,5% dos votos e é a preferida da enquete.

O resultado será divulgado ao vivo pela apresentadora Adriane Galisteu nesta quinta. É importante frisar que esta enquete não interfere no programa.

VEJA RESULTADO

Legenda: O resultado da enquete não interfere no reality. Foto: intera / Diário do Nordeste.

COMO FOI A FORMAÇÃO DA 11ª ROÇA

A berlinda começou com Carol Lekker distribuindo o Poder do Lampião. Diante das opções, ela ficou com o Poder da Chama Laranja e entregou o da branca ao Dudu Camargo.

Em seguida, o fazendeiro Walério indicou Saory Cardoso ao primeiro banco da roça.

Na votação cara a cara, Dudu recebeu cinco votos e ocuparia o segundo banco da berlinda, mas usou o pergaminho branco, que tinha poder de anular todos os votos recebidos por um peão, então escolheu zerar os que recebera.

Segunda mais votada da noite, Tàmires Assîs assumiu o segundo banquinho. Na puxada da Baia, ela selecionou Luiz Mesquita, que começaria o Resta Um.

No entanto, o pergaminho laranja permitiu que Carol desse início à dinâmica e ainda fez o veto na Prova do Fazendeiro.

Após Dudu sobrar e completar a formação, a Miss Bumbum escolheu impedir Mesquita de competir pelo chapéu caipira.

Na arena da disputa, o jornalista levou a melhor, e a roça se consolidou com o filho de Otávio Mesquita, Saory e Tàmires.