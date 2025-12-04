Pantone anuncia 'Cloud Dancer' como cor do ano de 2026
Tom descrito como "neutro branco elevado" representa sussurro de calma.
Os analistas de tendências da Pantone escolheram o "Cloud Dancer" como Cor do Ano de 2026. O tom foi descrito como um neutro branco elevado. Para eles, a "presença arejada funciona como um sussurro de calma e paz em um mundo barulhento".
O anúncio da cor foi compartilhado nas redes sociais da empresa nesta quinta-feira (4).
“PANTONE 11-4201 Cloud Dancer simboliza uma influência tranquilizadora em uma sociedade que redescobre o valor da reflexão silenciosa. Um branco vaporoso, imbuído de serenidade, que convida ao verdadeiro relaxamento e foco, permitindo que a mente vagueie e a criatividade respire”, descreveu a Pantone.
Veja também
Tradição da Cor do Ano
A tradição da escolha da cor do ano é da Pantone desde 1999. Com isso, a empresa impacta diretamente a indústria da moda, design, decoração, arquitetura e muitas outras, fortaleendo tendências e até implicando no surgimento de novos produtos no mercado.
Em 2025, a empresa escolheu "Mocha Mousse". Já em 2024, a cor do ano foi "Peach Fuzz".