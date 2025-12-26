Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Pamella Holanda celebra Natal com DJ Ivis e divide seguidores

Influenciadora publica registro com o cantor e a filha do casal.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Pamella Holanda celebrou o Natal ao lado de Ivis e da filha do casal.
Legenda: Pamella Holanda celebrou o Natal ao lado de Ivis e da filha do casal.
Foto: Reprodução/Instagram.

Pamella Holanda compartilhou nas redes sociais um registro do Natal ao lado de DJ Ivis e da filha do casal. Na publicação, a influenciadora desejou boas festas aos seguidores e destacou o momento em família. "Feliz Natal da minha família pra sua", escreveu. O cantor reagiu nos comentários com um emoji carinhoso, reforçando o clima de proximidade. 

A postagem rapidamente gerou repercussão e opiniões divergentes. Enquanto alguns seguidores questionaram a decisão de Pamella, outros saíram em defesa da influenciadora, afirmando que o perdão e o amadurecimento podem fazer parte do processo, especialmente pensando no bem-estar da criança. Houve ainda quem destacasse a possibilidade de mudanças de comportamento após os episódios do passado.

Relembre agressão de DJ Ivis a Pamella Holanda

Em julho de 2021, Pamella tornou públicos vídeos em que aparecia sendo agredida por DJ Ivis. As imagens mostravam cenas de violência física, inclusive quando ela segurava a filha do casal, então com nove meses de vida.

Na época, o cantor tentou se defender acusando Pamella de chantagens e descontrole emocional. Pouco antes de ser preso, publicou um vídeo em que demonstrava arrependimento. “Nada vai mudar o que eu fiz. Tentei ser perfeito e não consegui. Não quero mudar o que eu fiz, mas quero mostrar que também sou humano”, declarou.

DJ Ivis permaneceu cerca de quatro meses em prisão preventiva e, em outubro de 2021, passou a responder ao processo em liberdade por lesão corporal no contexto de violência doméstica. Em março deste ano, ele foi condenado a oito meses de prisão, decisão que ainda pode ser contestada. O Ministério Público solicitou o aumento da pena.

Rumores de uma possível reaproximação começaram em outubro do ano passado, quando Pamella e Ivis apareceram juntos no aniversário de 4 anos da filha. Na ocasião, ela negou reconciliação, afirmando que mantinham apenas uma relação cordial em função da criança. Dias antes da condenação, os dois foram vistos juntos novamente durante uma viagem a Paris, reacendendo as especulações.

Pamella Holanda celebrou o Natal ao lado de Ivis e da filha do casal.
Zoeira

Pamella Holanda celebra Natal com DJ Ivis e divide seguidores

Influenciadora publica registro com o cantor e a filha do casal.

Redação
Há 24 minutos
Conjunto de pedras de quartzo rosa em uma superfície escura ao lado de uma pequena maleta de pano roxa com fechamento de cordão.
Zoeira

A pedra regente de 2026: descubra qual cristal usar para proteção e prosperidade

Sintonize sua vibração com a energia de inícios e coragem que dominará o próximo ciclo.

Redação
Há 2 horas
Quatro atores no filme Anaconda. Dois deles estão conversando, enquanto outros dois estão gravando em uma câmera no fundo.
Zoeira

Selton Mello estreia em 'Anaconda', mas revela nunca ter visto filme original

Ator foi elogiado pela imprensa internacional pela atuação no longa.

Redação
25 de Dezembro de 2025
Um homem de máscara preta cobrindo os olhos e beijando a mão de uma mulher trajando um vestido cinza e máscara no rosto.
Zoeira

Trailer da 4ª temporada de Bridgerton é lançado; assista

Novos episódios chegam à Netflix no dia 29 de janeiro.

Redação
25 de Dezembro de 2025
Isabel Veloso, sorridente com cabelo raspado e tatuagens no braço, apoiada em um sofá ou almofada.
Zoeira

Isabel Veloso deixa ventilação mecânica após 21 dias na UTI

Pai celebrou a evolução da influenciadora internada em Curitiba.

Redação
25 de Dezembro de 2025
Retrato de família mostrando Fausto Silva, o filho e outro homem felizes à mesa, com taças de vinho.
Zoeira

Faustão celebra Natal em família e surge sorridente em foto rara

Apresentador aparece ao lado do filho João Silva em registro especial.

Redação
25 de Dezembro de 2025
Cantora Mariah Carey com cabelos cacheados e loiros segurando um microfone e sorrindo para as câmeras.
Zoeira

Mariah Carey vence processo por plágio de 'All I Want for Christmas is You'

Cantora deve receber indenização por processo considerado "sem fundamento".

Redação
25 de Dezembro de 2025
Imagem de famosos como Virginia e Zé Felipe na véspera de natal.
Zoeira

Confira looks de famosos na véspera de Natal

Artistas e celebridades apostaram em tons temáticos para a noite da ceia.

Redação
24 de Dezembro de 2025
Roberto Carlos fez questão de homenagear Erasmo Carlos em show.
Zoeira

Roberto muda letra de 'Amigo' em tributo a Erasmo Carlos

Cantor emocionou o público ao citar o parceiro no especial de fim de ano.

Redação
24 de Dezembro de 2025
Imagem mostra Diogo e Paolla com roupas pretas abraçados.
Zoeira

Diogo Nogueira foi surpreendido com fim do namoro com Paolla, diz site

Cantor não esperava decisão da atriz em meio a novo projeto e turnê.

Redação
24 de Dezembro de 2025
Imagem de Letícia Birkheuer com a mão no rosto, de camisa branca com detalhes de renda
Zoeira

Letícia Birkheuer reage a vídeo do filho e fala em alienação

Ex-atriz comenta acusações, contesta versão do adolescente e detalha disputa judicial.

Redação
24 de Dezembro de 2025
Paolla Oliveira e o avô.
Zoeira

Paolla Oliveira se despede do avô e presta homenagem nas redes

Atriz lamentou a perda do pai de sua mãe e recebeu apoio da família.

Redação
23 de Dezembro de 2025
foto selfie da influenciadora e empresária Lorena Maria.
Zoeira

Lorena Maria registra BO contra MC Daniel por crimes graves

Influenciadora cita difamação, injúria, ameaça e falsa identidade.

Redação
23 de Dezembro de 2025
foto de estatuetas do Oscar.
Zoeira

Oscar 2026 terá nova categoria; confira novidade da premiação

Essa é a primeira vez, em mais de vinte anos, que a Academia anuncia a criação de uma nova modalidade.

Redação
23 de Dezembro de 2025
Equipe de Christiane Torloni negou que ela vá participar do reality global.
Zoeira

Christiane Torloni nega participação no BBB 26

Assessoria diz que atriz cumpre agenda no teatro durante o reality.

Redação
23 de Dezembro de 2025
Eleven (Millie Bobby Brown) com expressão séria e determinada, vestindo um moletom cinza e bandana azul em um ambiente escuro.
Zoeira

Veja que horas estreiam os novos episódios de Stranger Things

Últimos capítulos da série chegam à Netflix nesta quinta-feira (25).

Redação
23 de Dezembro de 2025
Veículo off-road tipo buggy com pintura camuflada em tons de vermelho, preto, branco e cinza, com a inscrição “MC Passeios” na lateral. O buggy está estacionado sobre a areia da praia, com duas pessoas sentadas dentro dele. Sobre o pneu dianteiro esquerdo, há uma pessoa em pé usando camiseta vermelha levantada.
Zoeira

Malu Borges abre álbum de viagem da família ao Ceará: 'Paraíso'

Influenciadora passeou em UTV por uma das praias do Estado e compartilhou registros.

Redação
23 de Dezembro de 2025
Colagem com fotos da Ieda mais recentemente e quando foi Miss Universo.
Zoeira

Ieda Maria Vargas, primeira brasileira no Miss Universo, morre aos 80 anos

Gaúcha de Porto Alegre, ela entrou para a história ao vencer o Miss Universo em 1963 e se tornar um dos maiores ícones da beleza brasileira.

Redação
22 de Dezembro de 2025
A morte de Vince Zampella foi muito lamentada nas redes sociais.
Zoeira

Vince Zampella, criador de 'Call of Duty', morre em acidente de carro

Ele estava em uma Ferrari que saiu da pista e pegou fogo.

Redação
22 de Dezembro de 2025
Emocionada, Renata Fan falou pela primeira vez sobre a morte do pai e prestou uma homenagem comovente ao vivo na TV.
Zoeira

Renata Fan se emociona ao falar da morte do pai

Apresentadora homenageou Paulo Antônio Ribeiro Fan no "Jogo Aberto".

Redação
22 de Dezembro de 2025