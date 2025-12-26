Pamella Holanda celebra Natal com DJ Ivis e divide seguidores

Pamella Holanda compartilhou nas redes sociais um registro do Natal ao lado de DJ Ivis e da filha do casal. Na publicação, a influenciadora desejou boas festas aos seguidores e destacou o momento em família. "Feliz Natal da minha família pra sua", escreveu. O cantor reagiu nos comentários com um emoji carinhoso, reforçando o clima de proximidade.

A postagem rapidamente gerou repercussão e opiniões divergentes. Enquanto alguns seguidores questionaram a decisão de Pamella, outros saíram em defesa da influenciadora, afirmando que o perdão e o amadurecimento podem fazer parte do processo, especialmente pensando no bem-estar da criança. Houve ainda quem destacasse a possibilidade de mudanças de comportamento após os episódios do passado.

Relembre agressão de DJ Ivis a Pamella Holanda

Em julho de 2021, Pamella tornou públicos vídeos em que aparecia sendo agredida por DJ Ivis. As imagens mostravam cenas de violência física, inclusive quando ela segurava a filha do casal, então com nove meses de vida.

Na época, o cantor tentou se defender acusando Pamella de chantagens e descontrole emocional. Pouco antes de ser preso, publicou um vídeo em que demonstrava arrependimento. “Nada vai mudar o que eu fiz. Tentei ser perfeito e não consegui. Não quero mudar o que eu fiz, mas quero mostrar que também sou humano”, declarou.

DJ Ivis permaneceu cerca de quatro meses em prisão preventiva e, em outubro de 2021, passou a responder ao processo em liberdade por lesão corporal no contexto de violência doméstica. Em março deste ano, ele foi condenado a oito meses de prisão, decisão que ainda pode ser contestada. O Ministério Público solicitou o aumento da pena.

Rumores de uma possível reaproximação começaram em outubro do ano passado, quando Pamella e Ivis apareceram juntos no aniversário de 4 anos da filha. Na ocasião, ela negou reconciliação, afirmando que mantinham apenas uma relação cordial em função da criança. Dias antes da condenação, os dois foram vistos juntos novamente durante uma viagem a Paris, reacendendo as especulações.