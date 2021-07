VEJA VÍDEO: DJ Ivis é preso após agressões a Pamella Holanda, anuncia Camilo Santana

O governador Camilo Santana anunciou, na tarde desta quarta-feira (14), pelas redes sociais a prisão do DJ Ivis, investigado pelas agressões cometidas contra a ex-esposa, Pamella Holanda.

Veja o momento em que o DJ Ivis é preso:

Ele foi levado para a Delegacia Metropolitana do Eusébio (Grande Fortaleza), que investiga o caso, e chegou ao local pouco antes das 18 horas e deixou o local por volta das 19 horas, para exame de corpo de delito na Perícia Forense. Iverson de Souza Araújo, 30, foi preso em um condomínio de luxo em Aquiraz.

O produtor musical foi detido por meio de mandado de prisão preventiva. Detalhes sobre a operação serão divulgados em entrevista coletiva marcada pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) para a manhã desta quinta-feira (15)

"Que responda pelo crime cometido", disse Camilo ao anunciar a prisão.

Legenda: Governador confirma a prisão de DJ Ivis Foto: Reprodução Instagram

A advogada de Pamella, Priscila Virino, informou que a cliente ainda não decidiu se irá se comentar a prisão. “Ela ainda não irá se pronunciar. Mas não há palavras para definir que a Justiça está sendo feita”, disse.

A reportagem ainda tenta contato com os advogados do DJ.

Investigação

Até esta quarta-feira, a PC-CE já tinha ouvido nove pessoas na investigação sobre o caso de violência doméstica. Os depoimentos foram colhidos desde o início da apuração da denúncia, quando foi realizado um Boletim de Ocorrência, no dia 2 de julho.

Ainda nesta quarta-feira, a empregada doméstica da casa de DJ Ivis e Pamella prestou depoimento. Durante cerca de três horas, ela relatou o que sabia da rotina do casal.

À Polícia, segundo apuração do Sistema Verdes Mares, ela disse que havia muitos conflitos e discussões motivadas por ciúmes, mas que nunca presenciou agressões físicas. Ela informou, também, que não estava no local no dia em que houve o espancamento divulgado em vídeos.

Depoimentos à Polícia

Pamella Holanda depôs na segunda-feira (12). Neste dia, ela recebeu uma guia para repetir o exame de corpo de delito, a ser feito em 30 dias. O objetivo é identificar o grau das lesões provocadas pelas agressões.

Dentre os ouvidos, estão também a babá da filha do casal, a mãe de Pamella e o motorista do agressor — ambos aparecem nas imagens que mostram a vítima sendo espancada pelo DJ.

MPCE ACOMPANHA O CASO O Ministério Público Estadual (MPCE) acompanha o caso e se colocou à disposição de Pamella, por meio do Núcleo de Apoio às Vítimas de Violência, tanto para serviços de apoio como para orientações jurídicas. Desde o último dia 4 de julho, Pamella já tem o amparo de medidas protetivas, solicitadas pela Polícia Civil e concedidas em caráter de urgência com base na Lei Maria da Penha. Por meio da decisão, DJ Ivis deve manter uma distância mínima de 100 metros da ex-esposa e de seus familiares, além de ficar proibido de manter contato com eles.