Flay anuncia cancelamento de música e clipe com DJ Ivis após caso de agressão

A cantora e ex-BBB Flay anunciou nesta segunda-feira (12) que cancelou o lançamento de sua próxima música de trabalho, que seria uma parceria com DJ Ivis. O artista paraibano aparece em vídeos agredindo a ex-esposa Pamella Holanda e está sendo investigado por violência doméstica.

Repúdio

Segundo Flay, a canção já estava gravada e o clipe seria feito em duas semanas. Ela divulgou seu repúdio às ações de DJ Ivis e afirmou que passou por "um livramento".

"Antes perder qualquer investimento, qualquer feat, qualquer trabalho do que isso vir à tona depois que eu tivesse lançado um trabalho", desabafou Flay no Instagram.

A cantora ainda continuou o vídeo afirmando que "ficaria muito triste, extremamente arrependida, mal, dolorida por vincular a minha arte, o meu trabalho, que mais amo, o que dedico amor a vida inteira, com um homem capaz de levantar a mão para uma mulher".

Violência

Flay disse desejar que a justiça seja feita e comentou que "nada justifica um homem levantar a mão para uma mulher". "Repúdio ao DJ Ivis", disse a artista paraibana.

Ela se refere ao fato de Ivis ter ido ao Instagram, após a divulgação das agressões, afirmar que era constantemente ameaçado e agredido por Pamella Holanda.

"Cresci vendo a minha mãe passar por isso e foi horrível. Comecei a tomar nojo e bater de frente com qualquer homem que levantasse a voz para mim, mas eu também passei por isso. Me coloco no lugar da Pamella e de todas as mulheres que passam por isso e que tem dificuldade de expor", comentou Flay.