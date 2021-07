Mãe de Pamella Holanda é mulher que aparece em vídeo de agressões de DJ Ivis

Em um dos vídeos divulgados das agressões de DJ Ivis, uma mulher aparece cuidando da criança na sala da casa enquanto ele bate em Pamella Holanda. Na tarde deste segunda-feira (12), a cearense explicou que a senhora nas imagens é a mãe dela e não a babá da criança.

Em postagem no Instagram, Pamella Holanda informou que muitos pensam que ela é funcionária do casal. "Eu quero só deixar claro, que nas imagens em que aparece outra mulher, essa mulher é a minha mãe. Não é babá ou funcionária, mas minha mãe que estava me ajudando com minha filha", disse Pamella Holanda.

Veja imagens

No vídeo, é possível ver a mãe de Pamella Holanda entre a filha e DJ Ivis durante socos dados pelo cantor. Ela aparece de máscara. Em um primeiro momento, o antebraço do cantor atinge a cabeça da senhora.

Na continuação do vídeo, DJ Ivis aparece batendo na mulher com uma camisa. A mãe de Pamella Holanda tenta separar o casal do conflito e coloca a mão em cima da cabeça da filha.

Quero receber conteúdos exclusivos do É Hit