Após agressões que ocorreram em 2021, o artista foi condenado no início deste ano há 8 meses de detenção por violência doméstica
A sentença foi proferida em meio aos rumores de uma reconciliação entre o casal
O não cumprimento da decisão acarretará multa de R$ 10 mil por dia
O juiz determinou em liminar que produtor musical retorne à sociedade em até cinco dias, e que ele volte a receber os lucros
O músico chegou a ser preso, em julho de 2021, sob suspeita de violência doméstica
"Ele é o cara que tá fazendo tudo", disse Marcynho sobre a parceria com o DJ
"Diferente dos Iguais" foi lançada nesta sexta-feira (21)
Prisões, mortes e reencontro de ex-cantores marcaram o ano
Antes dos gritos, o paraibano chorou de emoção ao ver o público cantando "Esquema Preferido"
Desde do dia em que foi solto, DJ Ivis aparece na companhia de amigos e fãs nas redes sociais