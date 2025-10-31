Diário do Nordeste
Pâmella e Dj Ivis nas Maldivas

É Hit

Pâmella Holanda posta fotos com DJ Ivis e é julgada por seguidoras: 'Não dá pra entender'

Após agressões que ocorreram em 2021, o artista foi condenado no início deste ano há 8 meses de detenção por violência doméstica

Redação 01 de Junho de 2025
agressao

Segurança

DJ Ivis é condenado a oito meses de detenção por violência doméstica contra Pâmella Holanda e MP pede aumento da pena

A sentença foi proferida em meio aos rumores de uma reconciliação entre o casal

Redação 10 de Março de 2025
montagem com fotos de zé vaqueiro e dj ivis

É Hit

Justiça determina que Zé Vaqueiro volte a incluir DJ Ivis em empresa

O não cumprimento da decisão acarretará multa de R$ 10 mil por dia

Redação 03 de Maio de 2023
Em janeiro de 2023, Zé Vaqueiro e os outros sócios da empresa excluíram DJ Ivis da sociedade

É Hit

DJ Ivis processa Zé Vaqueiro e ganha direito de retornar à empresa do cantor

O juiz determinou em liminar que produtor musical retorne à sociedade em até cinco dias, e que ele volte a receber os lucros

Redação 20 de Abril de 2023
Simaria e DJ Ivis

É Hit

DJ Ivis rebate declarações de Simaria sobre envolvimento amoroso

O músico chegou a ser preso, em julho de 2021, sob suspeita de violência doméstica

Redação 09 de Novembro de 2022
Marcynho Sensação foi primeiro nome com quem DJ Ivis gravou clipe após sair de prisão

É Hit

Marcynho Sensação grava DVD com direção de DJ Ivis, em Fortaleza, mesmo após caso de agressão

"Ele é o cara que tá fazendo tudo", disse Marcynho sobre a parceria com o DJ

Redação 03 de Agosto de 2022
DJ Ivis e Marcynho em clipe 'Diferente das Iguais

Opinião

DJ Ivis divulga nova música e diz: 'trabalhar para manter quem depende de mim'

"Diferente dos Iguais" foi lançada nesta sexta-feira (21)

Foto frontal João Lima Neto
João Lima Neto 21 de Janeiro de 2022
Nov geração do forró eletrônico atingiu topo dos aplicativos de streaming

Opinião

Retrospectiva: veja os 10 fatos mais marcantes do forró e sertanejo em 2021

Prisões, mortes e reencontro de ex-cantores marcaram o ano

Foto frontal João Lima Neto
João Lima Neto 21 de Dezembro de 2021
Antes de entrar no palco, DJ Ivis ficou emocionado de ver o público cantando uma composição dele

É Hit

DJ Ivis é vaiado ao cantar em show de Tarcísio do Acordeon em São Paulo

Antes dos gritos, o paraibano chorou de emoção ao ver o público cantando "Esquema Preferido"

Redação 06 de Dezembro de 2021
DJ Ivis e João Gomes

É Hit

João Gomes recebe críticas por elogio a DJ Ivis no Instagram

Desde do dia em que foi solto, DJ Ivis aparece na companhia de amigos e fãs nas redes sociais

Redação 06 de Dezembro de 2021
