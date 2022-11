DJ Ivis rebate declarações de Simaria sobre envolvimento amoroso

Em participação no Podcats, a cantora Simaria negou ter qualquer tipo de relacionamento com o compositor DJ Ivis, preso após agressões contra a ex-companheira no Ceará. No entanto, após declaração dada na terça-feira (8), o cantor divulgou uma nota de repúdio nesta quarta-feira (9).

No podcast, a cantora disse que o corpo era sagrado e não teria um relacionamento com DJ Ivis. "Uma mulher que nem eu, maravilhosa, inteligente, sensual, gata, tem dinheiro, tem dois filhos lindo, né?".

Apesar de não citar Simaria, a publicação no Instagram de DJ Ivis lamentou que os "dias atuais são cheios de ódio, pessoas se atacando por motivos fúteis e até sem motivo".

DJ Ivis Cantor “Para quem espera que eu retruque com mensagens ofensivas, ou rebata o que foi dito para causar mais burburinho, lamento profundamente, não é isso que vai acontecer.

Na nota, ainda acrescentou que os erros do passado dele não condizem com o presente. "Todo dia me diminuo para que o outro cresça. Se essas pessoas acham que para obter visibilidade o ódio é a chave, que desmerecer o próximo é o segredo, digo que tais atitudes de diminuir o próximo podem até parecer engraçadas, mas não são, são feias e cheias de maldade".

Prisão de DJ Ivis

Em julho de 2021, Iverson de Souza Araújo foi preso em um condomínio de luxo em Aquiraz e levado à Delegacia Metropolitana do Eusébio (Grande Fortaleza), devido às agressões cometidas contra a ex-esposa, Pamella Holanda.

No dia 14 de julho, ele chegou à unidade policial pouco antes das 18 horas e saiu por volta das 19 horas, para exame de corpo de delito na Perícia Forense e se apresentar, posteriormente, à Delegacia de Capturas. O produtor musical foi detido por meio de mandado de prisão preventiva.