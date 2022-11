Simaria nega envolvimento amoroso com DJ Ivis e marido de Simone

A cantora Simaria soltou o verbo sobre notícias falsas criadas contra ela nos últimos meses. Em participação no podcast Podcats, ela negou ter qualquer tipo de relacionamento com o cantor e compositor DJ Ivis, preso após agressões contra a ex-companheira no Ceará. Ela ainda falou sobre a fake news de ter ficado com Kaká Diniz, marido da irmã.

O assunto surgiu após Lucas Guimarães, participante do podcast, questionar Simaria sobre namorados ao fim do casamento de 14 anos com o espanhol Vicente Escrig.

Veja fala sobre namoros de Simaria (a partir de 51 min):

"Eu não fiquei com ninguém. Eu fiquei pelo menos oito meses separadas dentro de casa", afirmou Simaria.

Em seguida, ela falou sobre ser vítima de fake news e negou relacionamento com DJ Ivis. "Uma mulher que nem eu, maravilhosa, inteligente, sensual, gata, tem dinheiro, tem dois filhos lindo, né?", declarou Simaria sobre não ter ficado com DJ Ivis.

A coleguinha falou comentou ainda sobre a fake news do relacionamento dela com o marido de Simone. "Teve um, que não soube nem mentir, um lixão do Brás, foi dizer que eu tava apaixonado pelo marido da irmã".

A cantora sertaneja mandou ainda um recado para quem repassa informações falsas. "Quem acreditou é tão doido quanto quem inventou essa palhaçada toda. Como é que pode? Que nível de cultura nós estamos?".