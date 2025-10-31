Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

Taylor Swift segura o vinil de seu novo álbum

Zoeira

Taylor Swift revela capa e músicas de novo álbum 'The Life of a Showgirl'

A divulgação aconteceu no podcast 'New Heights'

Redação 14 de Agosto de 2025
Renata de Paula disse que encarou a polêmica com Camila Fremder com bom humor

Zoeira

Criadora do 'Vênus Day Talks' quebra silêncio sobre polêmica com Camila Fremder: 'Foi um presente'

Renata de Paula disse que a confusão serviu para dar mais visibilidade à plataforma

Redação 06 de Agosto de 2025
Foto de Camila Fremder no Vênus Talks Podcast

Zoeira

Vênus x Venus: Entenda confusão envolvendo Camila Fremder em podcast errado

Roteirista achou que havia sido convidada para um videocast que conhecia, mas acabou em uma entrevista constrangedora

Redação 31 de Julho de 2025
imagem de Thaila ayala com a filha no colo. ela compartilhou o tratamento com a filha em entrevista ao videocast de Fernanda Paes Leme

Zoeira

Thaila Ayala revela que lembrança de abuso impacta na criação da filha: 'Não senta no colo do avô'

A filha da atriz, de 2 anos, é fruto do casamento com Renato Góes, o Ivan de 'Vale Tudo'

Redação 24 de Junho de 2025
jornalista e escritora Vanessa Barbara

Zoeira

'CPF na nota': Editora se manifesta após episódio de podcast viralizar com traição e denúncias de abuso; entenda caso

Jornalista Vanessa Barbara expôs detalhes da infidelidade do ex-marido, o editor André Conti

Redação 21 de Janeiro de 2025
Caso Gaia

Sigilo Quebrado

Caso Gaia: episódio 4 conta a história do jovem preso como suspeito do crime por aparecer em vídeo

No Sigilo Quebrado, saiba como o recepcionista de uma pousada foi apontado como principal suspeito da morte de Gaia Molinari e como a defesa provou que ele não estava envolvido

Redação 24 de Dezembro de 2024
Esposa de Luigi publicou fotos do casal em momentos românticos

Zoeira

Esposa de Luigi Baricelli se declara para ator após polêmica envolvendo Nani Venâncio

Apresentadora falou sobre antigo relacionamento com ex-global

Redação 03 de Dezembro de 2024
Jojo Toddynho é alvo de denúncia no Ministério Público Federal após fala sobre eleições de 2022

Zoeira

MPF deve analisar denúncia de que Jojo Toddynho recebeu oferta para apoiar Lula em 2022

Em entrevista a um podcast, a cantora afirmou que recebeu uma oferta de R$ 1,5 milhão

Redação 27 de Novembro de 2024
redação

Negócios

Diário do Nordeste e Somos Um lançam o 'Pod_Impactar', que destaca ações de empreendedorismo social

Podcast traz entrevistas com referências nacionais e internacionais sobre modelos econômicos mais equitativos e outros temas socioambientais

Redação 22 de Setembro de 2024

PontoPoder

PontoPoder Contexto: clima eleitoral entre André Fernandes e Capitão Wagner esquenta em Fortaleza

Jornalistas do PontoPoder analisam o cenário eleitoral. O programa vai ao ar neste sábado (21), na Verdinha FM 92.5, às 19h

Redação 21 de Setembro de 2024
1 2 3