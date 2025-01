'CPF na nota': Editora se manifesta após episódio de podcast viralizar com traição e denúncias de abuso; entenda caso

O relato da jornalista e escritora Vanessa Barbara, que expôs detalhes de uma traição do ex-marido, o editor André Conti, tomou conta das redes sociais desde a última semana. No episódio "CPF na Nota?", do podcast da Rádio Novelo, ela desabou sobre o tom machista e misógino que o assunto foi tratado à época no seu círculo de amizade.

Apesar de ter trazido o tema à tona recentemente pela plataforma de áudio, Vanessa já havia abordado a infidelidade do ex-companheiro no livro de autoficção "Operação Impensável" (2015), que chegou a ganhar o Prêmio Paraná de Literatura.

Em 2011, o casal vivia, aparentemente, um casamento feliz, até ela descobrir que o marido passou a noite em um hotel com a amante e pediu uma nota fiscal. Por ter cadastrado o CPF dele no sistema, a mulher recebeu um e-mail com o documento que desmoronou o relacionamento. A partir daí, escalonou uma sequência de mentiras e machismo.

Veja também Zoeira Dani Calabresa anuncia gravidez do primeiro filho com Richard Neuman Zoeira Padre Fábio de Melo revela tratamento contra a depressão: 'Tomou conta de mim de novo'

No podcast, a jornalista revelou uma lista de transmissão de e-mails na qual André Conti e amigos dele - também jornalistas, editores e escritores - faziam exposições de intimidades de suas companheiras de forma misógina.

Com a repercussão do assunto, André Conti usou as redes sociais para se pronunciar, assumindo o erro. Ele define o adultério citando mentiras e manipulação.

"Manipulei e coagi minha ex-esposa de forma machista e misógina", iniciou o editor no comunicado. "Há catorze anos, cometi uma série de erros dolorosos, que culminaram no fim de um casamento, episódio narrado agora num podcast. Tive quase quinze anos para refletir sobre o que aconteceu: as mentiras, a manipulação, a pequenez. Esse adultério, e a rede de mentiras que criei em torno dele, terminou por afetar a vida de dezenas de pessoas”, explicou.

Leia nota de esclarecimento

Conti também se desculpou com Vanessa Barbara e disse ter refletido sobre suas atitudes do passado.

"Depois de catorze anos, tenho uma vida diferente e me sinto uma pessoa diferente, mas sei que independentemente dos anos e do meu arrependimento, e desse e de qualquer texto, as cicatrizes que deixei seguem machucando. Peço desculpas mais uma vez a todos que envolvi, em primeiro lugar para Vanessa e sua família", concluiu.

Conti ainda comentou sobre a lista de e-mails machistas que compartilhava com amigos. "Num grupo de e-mails, expus pessoas, traí amigos e colegas e inventei intrigas", confessou.

O editor é um dos sócios e diretor de operações da editora Todavia. A empresa também publicou um posicionamento sobre o episódio no perfil do Instagram.

"Compreendemos a indignação causada pelos diversos exemplos de machismo e misoginia contidos no episódio, ocorrido há 14 anos, e nos solidarizamos com a justa revolta que gerou em muitas e muitos ouvintes. Sentimos muito, sobretudo, pelo sofrimento causado à vítima", citando ainda a "a gravidade dos acontecimentos narrados no podcast", diz a nota.