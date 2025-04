CAPTEI: Congresso Nacional Prestigia Centenário de Edson Queiroz

Na quarta-feira, 9 de abril, o Congresso Nacional realizou uma sessão solene conjunta em homenagem ao centenário de Edson Queiroz.

O evento aconteceu no Plenário do Senado Federal, em Brasília, numa sessão exclusiva, bastante concorrida, durante toda a manhã. A homenagem aos 100 anos de Edson Queiroz foi uma iniciativa da deputada federal Fernanda Pessoa (União-CE) e do senador Eduardo Girão (Novo-CE), que apresentaram requerimentos destacando a importância da honraria.

A solenidade contou com a presença de familiares, incluindo as filhas e genro: Renata Queiroz Jereissati, Lenise Queiroz Rocha e Paula Queiroz Frota com Silvio Frota, bem como dos neto e netas: Otávio Queiroz, acompanhado de sua esposa Adriana Queiroz e Natália Queiroz, e da bisneta: Sofia Jereissati.

Por lá, também, muitas autoridades relevantes do cenário político que não só compareceram como fizeram o uso da palavra para prestar suas homenagens: Governador Elmano de Freitas, Ministro Camilo Santana, Senador Cid Gomes, Ministro Teodoro Silva Santos, Des. e Pres do TRE CE, Raimundo Nonato, Eunício Oliveira, Mauro Filho, Domingos Neto, Valdetário Andrade, Ricardo Bezerra, Roberto Pessoa, dentre outros.

Também estiveram presentes, como convidados, o reitor da Universidade de Fortaleza, Randal Pompeu; Ana Quesado, diretora de Comunicação e Marketing da Unifor; Inácio Aguiar, colunista político do DN; e eu, Jeritza Gurgel, colunista social do DN.

Lenise Rocha, representando a família, mostrou-se grata e honrada, com sentimento maior de responsabilidade na continuidade de tudo que foi criado.

O neto do industrial, Otávio Queiroz, reafirmou seu compromisso com os valores que nortearam sua vida e sua carreira: integridade, inovação, respeito e uma inabalável fé no Brasil.

A celebração é um reconhecimento do legado de Edson Queiroz na economia e na educação do Ceará, refletindo seu impacto duradouro na sociedade.

Veja os momentos da homenagem nas fotos captadas pelo ágil e competente Souza Neto:

