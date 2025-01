Padre Fábio de Melo revela tratamento contra a depressão: 'Tomou conta de mim de novo'

O padre Fábio de Melo revelou durante um show em São Lourenço da Mata, em Pernambuco, no domingo (19), que está em tratamento novamente contra a depressão.

Ele fez questão de dar o testemunho para os fiéis que estavam assistindo ao show: "Quero abrir meu coração: ao longo dessas duas últimas semanas, a depressão tomou conta de mim de novo. Ao longo dessas duas últimas semanas eu só tenho um pensamento nessa vida: a vontade de deixar de viver".

O sacerdote, no entanto, garantiu que não irá desistir de lutar contra a doença: “Eu proclamo hoje que estou nascendo de novo e que esse é o primeiro minuto da minha nova vida”.

Veja também Zoeira Lady Gaga divulga contagem regressiva, e fãs especulam significado; veja o que se sabe Zoeira Famosas brasileiras aderem à tendência de posar de biquíni na neve; veja

Descrença

Em 2020, o padre já havia falando sobre a depressão em conversa com a apresentadora e amiga Angélica, no podcast “Simples Assim”.

“O ponto alto da minha descrença com o mundo, com Deus, foi o momento em que tive a depressão e a síndrome do pânico. Eu fui para debaixo da cama, literalmente. Sempre tive essa compreensão de que, se eu conserto em mim, eu conserto no mundo. No momento em que eu não soube consertar em mim, foi muito difícil”, disse ele, na ocasião.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.