A cantora Lady Gaga publicou uma contagem regressiva em seu site oficial, com a próxima segunda-feira (27) como data limite. Nas redes sociais, os fãs especulam que a ação indique o lançamento de um novo álbum ou música da artista.

No endereço virtual, um cronômetro giratório é mostrado contra um fundo azul e, ao clicar em um “alvo”, é revelado o título "LG1", escrito em uma fonte semelhante à usada em "The Fame" (2008), álbum de estreia da cantora.

"Finalmente a gigante acordou", escreveu uma usuária brasileira no X. "Finalmente", comemorou outro. "Lady Gaga sabe matar seus fãs de ansiedade", observou um terceiro internauta.

Na mesma rede social, alguns também especularam que a campanha possa estar relacionada ao novo álbum dela, chamado até então pela artista como "LG7".

A possibilidade de lançamento de compilado de canções inéditas vem sendo mencionada por Lady Gaga há alguns meses. Em julho de 2024, ela chegou a tocar trechos de novas músicas do lado de fora do hotel em que estava hospedada em Paris, logo após se apresentar na abertura das Olimpíadas, conforme informações do portal britânico Independent.

O último álbum solo lançado pela cantora foi "Chromatica", de 2020, e contou com hits como "Rain On Me" e "Stupid Love".

O possível anúncio do novo trabalho da artista acontece poucos meses antes da suposta vinda dela ao Brasil. Segundo o colunista Lauro Jardim, do O Globo, a estrela pop se apresentará gratuitamente na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, em 3 de maio. O evento deve se chamar "Lady Gaga Todo Mundo no Rio".

