Enquete BBB 25: parcial aponta qual deve ser a primeira dupla eliminada do reality

O casal Arleane e Marcelo deve ser a primeira dupla eliminada no primeiro paredão do Big Brother Brasil (BBB) 25, formado na noite desse domingo (19). Além deles, a berlinda tripla ainda conta com as duplas Diogo e Vilma e Edilberto e Raisa. A dupla mais votada pelo público deixará a casa mais vigiada do Brasil nesta terça-feira (21).

Até o início da tarde desta segunda (20), Arleane e Marcelo aparecem com 56,1% dos votos da enquete realizada pelo Diário do Nordeste. Ao todo, o levantamento já registra mais de oito mil votos dos leitores.

Na segunda opção mais votada, Diogo e Vilma, dupla de mãe e filho, aparecem com 27,7% dos votos do público. Já Edilberto e Raissa, pai e filha, apresentam 16,2% dos votos do levantamento.

O resultado do paredão deve ser anunciado por Tadeu Schmidt na noite desta terça-feira (21). Vale lembrar que os votos desta enquete não interferem no resultado oficial do programa.

Vote na enquete:

COMO FOI A FORMAÇÃO DO PAREDÃO?

O primeiro paredão da edição começou antes deste domingo, com Edilberto e Raissa já indicados. Nesta noite, a dupla de anjos Gabriel e Maike imunizou João Gabriel e João Pedro.

Em seguida ocorreu a indicação dos líderes Aline e Vinícius, que decidiram mandar Arleane e Marcelo direto à berlinda.

Logo depois, ocorreu a votação no confessionário, com três duplas levando três votos: Daniele e Diego, Diogo e Vilma e Mateus e Vitória. No voto de minerva, os líderes levaram Diogo e Vilma ao paredão.

A dupla emparedada pela casa, então, teve direito ao contragolpe, emparedando Vitória e Mateus. No Bate e Volta, Mateus e Vitória se livraram da berlinda.

Arleane e Marcelo votaram em Mateus e Vitória

Camila e Thamiris votaram em Diogo e Vilma

Daniele e Diego votaram em Gabriel e Maike

Diogo e Vilma votaram em Mateus e Vitória

Edilberto e Raissa votaram em Mateus e Vitória

Eva e Renata votaram em Daniele e Diego

Gabriel e Maike votaram em Daniele e Diego

Giovanna e Gracyanne votaram em Diogo e Vilma

Guilherme e Joselma votaram em Giovanna e Gracyanne

João Gabriel e João Pedro votaram em Daniele e Diego

Mateus e Vitória votaram em Diogo e Vilma

