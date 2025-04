CAPTEI: Edson Queiroz - O Farol do Empreendedorismo Cearense

Na tarde de terça-feira, 15, o Plenário 13 de Maio da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) abriu suas portas para uma sessão solene em homenagem ao centenário de Edson Queiroz, uma das figuras mais marcantes do empreendedorismo cearense.

Legenda: Mesa Diretora Foto: LC Moreira

A solenidade, proposta pelo presidente da Casa, deputado Romeu Aldigueri (PSB), reconheceu as contribuições do empresário para o desenvolvimento econômico, social, educacional e cultural do Ceará e do Nordeste.

"ele foi um desbravador, um grande empresário que fez muito pelo Ceará"

Entre as realizações destacadas estão a criação de empresas do Grupo Edson Queiroz, SVM, Nacional Gás, Minalba e Esmaltec, além da fundação da Universidade de Fortaleza (Unifor), que pavimentaram o caminho para o desenvolvimento de inúmeras gerações.

Abrindo a cerimônia com lindas interpretações de músicas de Vinícius de Moraes, o Coral e a Camerata da Unifor, refletindo a importância do homenageado na formação de talentos e na promoção de responsabilidade social.

Por lá, a presença de familiares, como: Manoela Queiroz Bacelar, Edson Queiroz Neto, Igor Queiroz Barroso acompanhado de sua esposa Aline Félix Barroso, Otávio Queiroz acompanhado de sua esposa Adriana Queiroz, Felipe Queiroz Rocha e Silvio Frota, além do CEO do GEQ, Carlos Rotella, acompanhado de sua diretoria executiva e dos superintendes das empresas do Grupo, o Reitor da Unifor, Randal Pompeu, demais autoridades dos poderes executivo, legislativo e judiciário, imprensa e convidados.

Manoela Queiroz, neta do homenageado, vice-presidente da Fundação Edson Queiroz, falou em nome da Fundação:

Legenda: Manoela Queiroz Foto: LC Moreira

“É com muita honra que, ao lado de minha tia, Lenise Queiroz Rocha, e dos demais membros do Conselho Curador da Fundação Edson Queiroz: Renata, Paula Igor e Edson Neto, seguimos com a missão de perpetuar esse legado. Uma missão que, embora desafiadora, é também grande fonte de gratificação. Sentimos que estamos cumprindo o propósito que esse grande cearense nos deixou. Edson Queiroz que é um grande, eterno e luminoso farol para nós”

Já Edson Neto, representou o GEQ, ressaltando que o avô, o qual se orgulha de ter herdado o nome, foi um importante entusiasta e contribuiu significativamente para o desenvolvimento do estado ao longo do último século, tanto industrialmente quanto na formação de pessoas por meio da fundação que leva seu nome.

Legenda: Edson Queiroz Foto: LC Moreira

Igor Queiroz Barroso, falou, rapidamente, em nome da família deixando registrado a importância de Yolanda Queiroz no transcurso de toda a jornada antes, durante e pós Edson Queiroz.

Legenda: Igor Queiroz Foto: LC Moreira

A secretária estadual de Direitos Humanos, Socorro França, representou o governador do Ceará. Sempre muito simpática, trouxe palavras acolhedoras sobre sua vivência na Unifor, mas, antes, atraiu a plateia com comentários afetuosos de conexões com muitos ali presentes. Elogiou Edson Queiroz por seu comprometimento com os negócios e a sociedade, destacou sua dedicação ao trabalho, seu caráter visionário e seu impacto no desenvolvimento econômico, humano e na educação.

Legenda: Socorro França Foto: LC Moreira

A celebração não é apenas um reconhecimento do passado, mas um tributo ao impacto duradouro de Edson Queiroz na sociedade brasileira.

Legenda: Família de Edson Queiroz com as Autoridades Foto: LC Moreira

Veja os momentos nas fotos captadas por LC Moreira:

