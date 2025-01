Enquete BBB 25: Arleane e Marcelo, Diogo e Vilma ou Edilberto e Raissa? Vote na dupla que deve sair no paredão

O primeiro paredão do Big Brother Brasil (BBB) 25 foi formado na noite deste domingo (19). A berlinda é tripla e conta com as duplas Arleane e Marcelo, Diogo e Vilma e Edilberto e Raisa. A dupla mais votada pelo público deixará a casa mais vigiada do Brasil na próxima terça-feira (21).

É importante frisar que essa enquete não interfere no resultado oficial a berlinda

COMO FOI A FORMAÇÃO DO PAREDÃO?

O primeiro paredão da edição começou antes deste domingo, com Edilberto e Raissa já indicados. Nesta noite, a dupla de anjos Gabriel e Maike imunizou João Gabriel e João Pedro.

Em seguida ocorreu a indicação dos líderes Aline e Vinícius, que decidiram mandar Arleane e Marcelo direto à berlinda.

Logo depois, ocorreu a votação no confessionário, com três duplas levando três votos: Daniele e Diego, Diogo e Vilma e Mateus e Vitória. No voto de minerva, os líderes levaram Diogo e Vilma ao paredão.

A dupla emparedada pela casa, então, teve direito ao contragolpe, emparedando Vitória e Mateus. No Bate e Volta, Mateus e Vitória se livraram da berlinda.