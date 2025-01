'Meu telefone nem toca': Daniele Hypólito desabafa no BB25 sobre ser excluída e sentir vergonha do próprio corpo

Insatisfeita com o próprio corpo e sentindo-se excluída: assim Daniele Hypólito desabafou com o irmão, Diego Hypólito, no BBB25. A conversa entre os dois aconteceu na madrugada deste domingo (19) durante o Castigo do Monstro, e trouxe fortes declarações da ex-ginasta.

Segundo ela, a sensação de inadequação que os irmãos enfrentam no programa — segundo eles, não são prioridade para nenhuma outra dupla — reflete o que acontece na vida pessoal dela.

"Quando acontecem essas coisas em um lugar em que você está vulnerável, você passa a perceber que isso que está acontecendo comigo aqui, de eu procurar as pessoas, é muitas vezes o que acontece comigo lá fora", disse.

Daniele também deu detalhes da dinâmica de comunicação com as pessoas ao redor. Ela contou que procura as pessoas, mas as pessoas não a procuram. Em certo momento, chegou a se comparar com o irmão. As informações são do f5.

"O que acontece comigo aqui é o que acontece lá fora. Eu procuro as pessoas e as pessoas não me procuram. Diego,meu telefone não é que nem o seu...Tem dias que deixo meu telefone de lado e a única pessoa que liga é a mãe!"(Daniele)



"Diego, o meu telefone não é que nem o seu. Eu procuro as pessoas, mas o meu telefone nem toca. Tem dias que eu deixo meu telefone de lado e a única pessoa que me liga é a mãe. A única pessoa que sempre está do meu lado de verdade é o Fábio [Castro, marido]".

Diego rebate, mas irmã revela mais fatos

Procurando remediar a situação, Diego rebateu as falas da irmã e disse que ela nunca tinha comentado isso antes. Além disso, contou que decidiu entrar no reality com ela para fazer com que o público a visse com outros olhos.

"Acho muito que você é extremamente desvalorizada lá fora. E aqui é uma oportunidade de conhecer a Daniele pelo que ela é. A menina que foi deixada de lado muitas vezes por muitas pessoas, por entidades, por pessoas importantes", detalhou.

Também de acordo com ele, a ginástica foi tomando um rumo e Daniele foi uma pessoa que se posicionou. "E, às vezes, a gente se posicionar faz a gente ficar sozinho". A ex-ginasta, então, revelou mais fatos, agora relacionados ao próprio corpo.

"Sabe por que eu não ia à praia com você? Porque estou com vergonha do meu corpo", comentou, enquanto Diego observou que ela, de fato, não está entrando na piscina do programa.

Não à toa, a encorajou: "Você tem que perder essa vergonha do seu corpo porque você herda uma situação sua da ginástica, e você está linda. Você tem 40 anos de idade, você fez ginástica a vida inteira e foi cobrada para ter a perfeição do corpo a vida inteira."

Ao que Daniele devolveu: "Só que eu tenho vergonha do meu corpo não por conta da ginástica. É por mim. Porque eu não gostaria de estar assim".

História na ginástica

Importantes nomes da ginástica artística brasileira, Diego e Daniele Hypólito colocaram o país no pódio das principais competições mundiais, incluindo os Jogos Olímpicos, durante anos, e mantiveram a ligação com o esporte mesmo após o fim da carreira.

Os dois nasceram em Santo André, São Paulo, e têm dois anos de diferença. Ela, a mais velha, foi a primeira a começar na ginástica artística ainda criança, influenciando o irmão a seguir o mesmo caminho.

Com apenas 16 anos, Daniele conquistou a primeira medalha em Jogos Pan-Americanos (um bronze em Winnipeg 1999) e o 21º lugar no Campeonato Mundial, o melhor resultado da história do Brasil na competição até então.

De lá para cá, foi medalhista mundial em 2001, se tornando a primeira atleta da ginástica brasileira a subir ao pódio em campeonatos mundiais, e participou de cinco edições de Jogos Olímpicos (2000, 2004, 2008, 2012 e 2016), sendo a atleta do país com maior número de participações Olímpicas na modalidade.