BBB 25: Diego Hypólito conta a brothers que 'perdeu tudo' após se aposentar da ginástica artística

Confinado na casa do Big Brother Brasil (BBB) 2025, o ex-ginasta Dieto Hypolito desabafou sobre a fase difícil que enfrentou após deixar a atuação de atleta.

Em conversa com as cearenses Eva e Renata, Diego revelou que ficou perdido após deixar as competições. Ele se aposentou em 2019, três anos depois de conquistar a medalha de prata no solo nos Jogos Olímpicos Rio 2016.

O atleta lembrou que ficou "muito perdido” e acabou tomando atitudes que não gostaria. “Eu bebi muito, fiz coisas muito erradas contra mim durante um período extenso”, disse.

Diego explicou à dupla de amigas que retomou os rumos da vida com ajuda da família e encontrou um novo propósito no Instituto Hypolito, centro de Ginástica Artística que atende crianças gratuitamente.

“Depois que eu me entendi e eu perdi tudo da minha vida, tudo, tudo, tudo, na pandemia, eu falei: 'Eu preciso me ressignificar... Quero ajudar as crianças”, disse.

O brother também falou sobre as dificuldades de saúde que precisou lidar devido aos impactos do esporte.

“[Fiz] 11 cirurgias, é óbvio que meu corpo é debilitado. Tenho 16 pinos na coluna, dois pinos no pé, são seis cirurgias no pé, juntando os dois, nos dois joelhos, ombros”, contou.