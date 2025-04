Tony Bellotto recebe visita de Branco Mello e Sérgio Britto, dos Titãs, após retirar tumor no pâncreas

O integrante dos Titãs, Tony Bellotto, de 64 anos, recebeu a visita dos amigos Branco Mello e Sérgio Britto, neste sábado (26). O encontro ocorreu em meio ao tratamento do músico contra o câncer. Bellotto se recupera de uma cirurgia após ser diagnosticado com um tumor no pâncreas.

“Um encontro maravilhoso essa tarde! Boa Tony!”, escreveu Branco Mello ao compartilhar a foto com os parceiros em seu perfil no Instagram.

“Grande visita aqui hoje! Me recuperando bem, logo estarei de volta!”, comentou Tony na publicação.

Longe das redes sociais, a atriz Malu Mader, esposa de Tony, também esteve presente no momento, além de Ângela Figueiredo e Raquel Garrido, esposas de Branco Mello e de Sérgio Britto, respectivamente.

Nos comentários, fãs do grupo celebraram a reunião. “Que foto titânica! Que maravilha ver o Tony tão bem. É a força de um titã, literalmente”, escreveu uma. “Como é bom ver todos vocês juntos, boas energias. Tony, tenha uma ótima recuperação. Amamos muito todos vocês”, desejou outra.

Tratamento contra o câncer

A operação de Tony aconteceu no início do mês de abril. O artista recebeu o diagnóstico durante exames de rotina. A cirurgia foi bem-sucedida, de acordo com um comunicado compartilhado pela equipe da banda. Branco Mello também já precisou retirar um tumor das amígdalas.

Dias após o procedimento, Tony deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas ainda segue em recuperação. João Mader Bellotto, filho do músico com Malu, comemorou o avanço do tratamento do pai: "Amigas e amigos. Venho comunicar a vocês que meu pai saiu da UTI/CTI na segunda e já se encontra no quarto do hospital, dando prosseguimento à recuperação, que tem sido excelente. A cada dia uma nova vitória, uma nova conquista".