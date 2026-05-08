Tadeu Schmidt deve permanecer na apresentação do BBB em 2027, diz coluna

O apresentador Tadeu Schmidt deve continuar à frente do Big Brother Brasil em 2027, segundo informações da coluna Canal D, do jornal O Dia. Segundo a publicação, a TV Globo, emissora do reality show, teria preparado a renovação de contrato do jornalista e, inclusive, pretende usá-lo nas telinhas já em 2026.

A avaliação, aponta a coluna, é de que Tadeu conduz o BBB de forma positiva e, além disso, ainda mantém boa relação com os anunciantes do programa.

Ainda este ano, Tadeu Schmidt deve voltar ao ar com edições diárias da Copa do Mundo, marcando o retorno dele às produções esportivas.

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Avaliações da coluna apontam que a imagem do apresentador se fortaleceu na reta final da 26ª edição do reality, quando Tadeu precisou lidar com o trabalho e a notícia do falecimento do irmão, o jogador Oscar Schmidt.

Até o momento, os bastidores teriam revelado o desejo da emissora de manter a estabilidade do comando do maior reality da casa.