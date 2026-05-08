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Tadeu Schmidt deve permanecer na apresentação do BBB em 2027, diz coluna

Renovação ainda não foi confirmada oficialmente pela TV Globo.

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Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Pessoa com camiseta cinza fala em estúdio de televisão, com fundo iluminado por luzes coloridas e painéis geométricos.
Legenda: Tadeu Schmidt apresenta o Big Brother Brasil desde 2022.
Foto: Reprodução/TV Globo.

O apresentador Tadeu Schmidt deve continuar à frente do Big Brother Brasil em 2027, segundo informações da coluna Canal D, do jornal O Dia. Segundo a publicação, a TV Globo, emissora do reality show, teria preparado a renovação de contrato do jornalista e, inclusive, pretende usá-lo nas telinhas já em 2026.

A avaliação, aponta a coluna, é de que Tadeu conduz o BBB de forma positiva e, além disso, ainda mantém boa relação com os anunciantes do programa

Ainda este ano, Tadeu Schmidt deve voltar ao ar com edições diárias da Copa do Mundo, marcando o retorno dele às produções esportivas. 

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Até o momento, os bastidores teriam revelado o desejo da emissora de manter a estabilidade do comando do maior reality da casa. 

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