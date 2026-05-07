Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Ed Motta se envolve em confusão em restaurante no Rio; donos relatam agressões

Caso aconteceu no último sábado (2) no restaurante Grado, na zona sul da Cidade.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 08:00)
Zoeira
Ed Motta arremessando uma cadeira no chão.
Legenda: Imagens da câmera do restaurante Grado mostram Ed Motta arremessando uma cadeira no chão.
Foto: Reprodução.

O cantor Ed Motta se envolveu em uma grande confusão que resultou em agressões e objetos arremessados no restaurante Grado, na zona sul do Rio de Janeiro, no último sábado (2). O caso foi divulgado pela colunista Luciana Fróes, do O Globo

Segundo o jornal, o desentendimento teve início após o estabelecimento negar a cortesia da taxa de rolha do vinho, que é o valor cobrado por restaurantes para servir a bebida levada pelo cliente. 

"Durante o atendimento no último sábado, um grupo de clientes composto por Eduardo Motta (Ed Motta), Diogo Coutinho do Couto e um terceiro indivíduo, até o momento identificado como seu primo, protagonizou episódios de extrema violência, agressões físicas, intimidação e condutas discriminatórias dirigidas à nossa equipe e aos clientes presentes no local", disseram Nello Garaventa e Lara Atamian, donos do Grado, em comunicado veiculado pelo Globo.

Segundo os empresários, as agressões incluíram xingamentos, referências pejorativas à origem nordestina da equipe, além de insinuações sobre orientação sexual e vida privada. "Funcionários foram publicamente expostos ao ridículo, sem possibilidade de resposta". 

A nota afirma que uma cadeira foi arremessada contra um garçom, que se encontrava de costas, e que um esbarrão provocado por Ed Motta em uma cliente de outra mesa derrubou objetos, fazendo com que a situação escalasse e as agressões passassem a atingir também esses clientes.

"Um deles, que estava sentado, recebeu um soco e, ao se dirigir à saída, teve uma garrafa de vinho, tamanho magnum, intencionalmente arremessada contra sua cabeça, causando sangramento imediato", diz o comunicado.

Ainda conforme o relato, o grupo deixou o estabelecimento antes da chegada da Polícia. O casal de donos do local acrescentou que o episódio causou danos físicos, emocionais e materiais relevantes, e que prestam suporte jurídico e assistencial aos funcionários, buscando responsabilizar judicialmente os envolvidos. O caso é investigado pela Polícia Civil do Rio. 

Veja também

teaser image
Zoeira

Irmã gêmea de Tia Milena, do BBB 26, participará de reality show para imigrantes nos EUA

teaser image
Zoeira

Stênio Garcia irá receber R$ 5 mil por mês de ex-esposa após decisão judicial

Cantor admite excessos, mas nega agressões

Também ao jornal O Globo, Ed Motta admitiu ter se excedido na ocasião, mas negou que tenha agredido alguém. 

"Aconteceu um problema, mas a história não está bem contada. Infelizmente, toda a confusão começou comigo. Fiquei irritado e me descontrolei. Eu estava bêbado e joguei uma cadeira no chão, mas não joguei uma cadeira em direção ao funcionário. Jamais. Não foi jogado nada em direção a ninguém", disse o cantor. 

Sobre o relato de agressão a outros clientes, Motta disse que deixou o local logo após jogar a cadeira, não estando presente quando a confusão escalonou. No entanto, nega que isso tenha ocorrido e afirma que integrantes da mesa ao lado ofenderam seus amigos. 

Eu fui embora e começou uma confusão entre as pessoas que ficaram na minha mesa e a outra mesa que estava no restaurante. A minha mesa se desculpou várias vezes por minha atitude errada e excesso de raiva, que foi provocado por eu ser cliente deles há muitos anos e nunca ter sido cobrado por essa taxa de rolha. Um dos funcionários olhava para mesa com cara de ironia e prazer por aquele estresse estar acontecendo. Me irritei com tudo aquilo, joguei a cadeira no chão e fui embora.
Ed Motta
Cantor e compositor

"Depois que eu fui embora, eu fiquei sabendo que quando a minha mesa foi pedir desculpas à mesa ao lado, esta mesa começou a ofender a minha, que inclusive tinha uma senhora, mãe de meu amigo, Nicolas, de São Paulo. Então, começou uma confusão entre eles. Foram as pessoas na mesa ao lado que ofenderam meus amigos, inclusive com ofensas homofóbicas, chamando meu amigo de "viado", e xenofóbicas, mandando ele voltar para a Arábia", relatou o cantor ao O Globo

Assuntos Relacionados
Ed Motta arremessando uma cadeira no chão.
Zoeira

Ed Motta se envolve em confusão em restaurante no Rio; donos relatam agressões

Caso aconteceu no último sábado (2) no restaurante Grado, na zona sul da Cidade.

Redação
Há 1 hora
Pessoa sentada em estúdio, usando óculos, casaco vermelho e camiseta clara, diante de fundo em tom laranja.
Zoeira

Irmã gêmea de Tia Milena, do BBB 26, participará de reality show para imigrantes nos EUA

Mile Moreira foi escolhida em processo seletivo com outras 11 mil pessoas.

Redação
06 de Maio de 2026
foto de protagonistas da série de Harry Potter.
Zoeira

Segunda temporada da série de 'Harry Potter' é confirmada pela HBO

Primeiros episódios devem chegar ao streaming em dezembro deste ano.

Redação
06 de Maio de 2026
Homem idoso sorrindo, sentado em um palco com fundo de luzes azuis, usando jaqueta de couro e camiseta preta, em ambiente de evento musical ou teatral
Zoeira

Stênio Garcia irá receber R$ 5 mil por mês de ex-esposa após decisão judicial

Ator busca reaver a posse de um apartamento em Ipanema, no Rio de Janeiro

Redação
06 de Maio de 2026
Pessoa idosa em posto de combustível, apoiada em uma bomba numerada 24, com prédios ao fundo ao entardecer.
Zoeira

Lima Duarte diz que, na juventude, recusou ir à zona de prostituição 'porque só tinha preta'

Ator de 96 anos discursou durante premiação da Associação Paulista de Críticos da Arte, na noite de segunda (4).

Redação
06 de Maio de 2026
montagem de fotos de Pedro Novaes e Guilherme Fontes, intérpretes do personagem Alexandre em A Viagem.
Zoeira

Pedro Novaes muda visual para interpretar Alexandre em filme de 'A Viagem'

Ator vive novo desafio profissional após fim das gravações da novela Três Graças.

Redação
05 de Maio de 2026
Imagem do casal Alan Ferreira (Alanzoka) e Maethe Lima que anunciou o nascimento do primeiro filho deles, após gravidez secreta.
Zoeira

Streamer Alanzoka anuncia nascimento do primeiro filho após gravidez secreta

Bebê é fruto do relacionamento dele com Maethe Lima, que também é conhecida por transmitir jogos no Youtube e Twitch.

Redação
05 de Maio de 2026
Composição de duas imagens que comparam um carrinho de bebê moderno descendo uma escadaria urbana na novela 'Três Graças' com a cena clássica do filme 'O Encouraçado Potemkin'.
Zoeira

'Três Graças' referencia clássico soviético do cinema em cena com carrinho de bebê

Cena da novela da Globo é inspirada em sequência de filme de Sergei Eisenstein.

João Gabriel Tréz
05 de Maio de 2026
Imagem dividida em duas partes: à esquerda, pessoa aplica maquiagem no rosto com um pincel; à direita, mostra o braço com uma pequena marca roxa semelhante a mordida. Sobre a imagem, há o texto: “uma mordida de cachorro me rendeu $17.000 em Orlando”.
Zoeira

Influenciadora brasileira revela susto ao receber conta hospitalar de R$ 84 mil nos EUA

Debora Rocha explicou caso em que foi mordida por um cachorro e precisou de atendimento médico.

Redação
05 de Maio de 2026
Mulheres na moda com estilo elegante e acessórios sofisticados, incluindo um vestido vermelho brilhante, um vestido preto e um look com óculos escuros e casaco de pelúcia.
Zoeira

Met Gala 2026 reúne famosos como Beyoncé, Bad Bunny e Nicole Kidman; veja looks

Tema deste ano celebra a moda como uma extensão artística genuína.

Redação
05 de Maio de 2026
Met Gala 2026 é marcado por polêmica com Jeff Bezos; veja onde assistir
Zoeira

Met Gala 2026 é marcado por polêmica com Jeff Bezos; veja onde assistir

Com a temática “Moda é arte”, evento ocorre nesta segunda (4) e tem transmissão do tapete vermelho a partir das 19 horas.

Redação
04 de Maio de 2026
Jovem mulher usando camisa cortada e boné laranja em praia com árvores e água ao fundo, em ambiente ao ar livre com clima ensolarado.
Zoeira

Quem é Giovanna Reis, ex-namorada de Alanis Guillen alvo de medida protetiva

Atriz relatou ameaças de exposição pública e encontros indesjeados por parte da ex após o término.

Redação
04 de Maio de 2026
Shakira usou redes sociais para agradecer participações de nomes como Anitta e Ivete Sangalo em evento.
Zoeira

Shakira faz post de agradecimento após show no Rio de Janeiro

Cantora exaltou alegria de fãs da América Latina.

Redação
04 de Maio de 2026
Duas pessoas aparecem parcialmente submersas em água clara, com apenas os rostos visíveis próximos um do outro. A luz do sol incide diretamente sobre as faces, criando reflexos na água e sombras marcadas. O fundo é escuro, contrastando com a iluminação intensa no primeiro plano.
Zoeira

Alanis Guillen consegue medida protetiva contra ex-namorada após 'perseguição e ameaças'

Atriz informou à Justiça do Rio que Giovanna Reis vinha adotando formas insistentes de contato.

Redação
04 de Maio de 2026
foto da apresentadora Patrícia Abravanel no Show do Milhão.
Zoeira

Que horas começa o Show do Milhão neste domingo (3/5)

Apresentado por Patrícia Abravanel, no SBT, o quadro tem perguntas de conhecimentos gerais.

Redação
03 de Maio de 2026
Foto de rosto da atriz Grazy Massafera no papel de Arminda da novela Três Graças.
Zoeira

Fim da linha para 'Dona Cobra': Arminda é presa após tentar matar bebê de Joélly

Resgate milagroso no capítulo de ontem marca o início do desfecho da trama de Aguinaldo Silva, que termina no dia 15 de maio.

Redação
03 de Maio de 2026
Foto de Samira ex-BBB 26.
Zoeira

‘Não tenho contato’: Samira desabafa sobre amizade com ‘eternos’ pós-BBB

Ainda no confinamento, Samira falou mal dos próprios aliados.

Redação
03 de Maio de 2026
Imagem do voo de um pássaro amarelo e verde com um animalzinho peludo marrom nas costas.
Zoeira

Filme 'Como Mágica' conquista topo da Netflix com aventura sobre empatia e sobrevivência

A jornada de Ollie e Ivy pelo Vale revela por que as histórias de troca de corpos ainda encantam todas as idades.

Redação
03 de Maio de 2026
Foto de Shakira e seu pai.
Zoeira

O que aconteceu com o pai de Shakira? Entenda situação que atrasou show no RJ

Apresentação em Copacabana atrasou mais de uma hora devido a problema familiar de Shakira.

Redação
03 de Maio de 2026
Shakira de braços abertos com figurino em homenagem às cores do Brasil.
Zoeira

'Lobacabana': Shakira atrai multidão em show com participações especiais; veja imagens

Prefeitura estima público de 2 milhões de pessoas na terceira edição do projeto “Todo Mundo no Rio”.

Redação
03 de Maio de 2026