Segunda temporada da série de 'Harry Potter' é confirmada pela HBO
Primeiros episódios devem chegar ao streaming em dezembro deste ano.
A HBO anunciou, nesta quarta-feira (6), a renovação da série inspirada nos livros de "Harry Potter". A segunda temporada da produção já tem previsão de início, com os primeiros episódios chegando ao streaming em dezembro deste ano.
Segundo a revista Variety, as gravações da franquia, inspirada no livro "Harry Potter e a Câmara Secreta", iniciam no segundo semestre deste ano, na época do outono no hemisfério norte. Na nova fase da série, o roteirista Jon Brown foi promovido a co-produtor.
"Ao planejarmos a sobreposição dos cronogramas de produção para finalizar a primeira temporada até o Natal e retomar as filmagens da segunda temporada neste outono, ficou claro que a contratação de um co-showrunner é fundamental para mantermos o ritmo", informou o comunicado do streaming.
A ideia da Warner Bros. Discovery é que cada temporada aborde um livro da autora J.K. Rowling, permitindo um maior desenvolvimento da trama.
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Série de Harry Potter
O primeiro ano da série focou no livro inicial da saga criada pela escritora britânica J.K Rowling, que se tornou sucesso mundial tanto como obra literária quanto cinematográfica.
A descoberta de Harry como um bruxo famoso, a primeira ida dele a Hogwarts, as interações do "trio de ouro" e a iniciação ao universo mágico próprio da franquia foram alguns dos ingredientes cruciais dentro da produção.
Quais os principais nomes do elenco?
Dominic McLaughlin, Arabella Stanton, Alastair Stout formam o novo trio de ouro, os três com 11 anos de idade. Semelhante ao que ocorreu mundialmente com Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint, eles vivem agora os personagens Harry Potter, Hermione Granger e Rony Weasley.
Além deles, Paapa Essiedu, escolhido para viver Severo Snape na adaptação para o streaming, está entre os nomes de destaque nos últimos meses.
Os principais nomes da série serão, nos bastidores, Francesca Gardiner e Mark Mylod. Os dois serão, respectivamente, roteirista e diretor da produção, e são conhecidos por obras como "Succession" e "His Dark Materials".
Já J.K. Rowling, criadora do universo, é citada como uma das produtoras executivas da série.