Mariah Carey anuncia primeiros shows no Brasil com turnê 'Christmastime'; veja datas e cidades

A cantora Mariah Carey confirmou, nesta segunda-feira (26), as primeiras apresentações da turnê “Christmastime” no Brasil. O espetáculo temático de Natal que reúne figurinos exclusivos e sucessos da carreira.

Os shows acontecerão em novembro de 2026, nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. A apresentação na capital paulista será realizada no Allianz Parque, enquanto o show no Rio ocorrerá na área externa da Farmasi Arena.

Veja datas e cidades da turnê no Brasil

17 de novembro de 2026 — São Paulo (Allianz Parque)

21 de novembro de 2026 — Rio de Janeiro (Área Externa da Farmasi Arena)

Segundo a divulgação oficial, o espetáculo promete uma experiência inédita para os fãs brasileiros, com repertório voltado ao clima natalino e músicas que marcaram a trajetória da cantora ao longo das décadas.

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