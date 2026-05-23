Miss Brasil sofre queda no palco após ficar em 5º lugar em concurso realizado no Egito

A brasileira Joana Camargo, representante do país no Miss Eco International 2026, caiu no palco durante a cerimônia final do concurso, realizado na cidade de Alexandria, no Egito, na tarde dessa sexta-feira (22). O episódio repercutiu nas redes sociais após vídeos do momento circularem na internet.

Natural de Soledade, no Rio Grande do Sul, Joana tem 29 anos e atua como advogada, professora e mestre em Direito. Ela participou da 11ª edição do concurso internacional, voltado para pautas ambientais e sustentabilidade, e terminou a disputa na quinta colocação.

Nas imagens divulgadas nas redes, a candidata aparece sendo chamada ao palco quando, ao se virar, acaba escorregando no vestido e cai sentada no chão, ficando momentaneamente de costas para o público. Logo em seguida, ela é auxiliada pelas demais concorrentes presentes no palco.

A vencedora da edição foi Palmira Ruiz, representante do México. O concurso reuniu cerca de 40 candidatas de diferentes países. O Brasil também contou com a participação de Andressa Sales na competição.

Após a repercussão do episódio, Joana se manifestou nas redes sociais e comemorou o resultado alcançado na competição internacional. “Estar no Top 5 do Miss Eco International, após uma competição com 64 mulheres, acredito que foi o momento mais honesto da minha jornada até aqui. Ali, diante do mundo, fiz de cada passo um manifesto pela nossa terra e pela nossa voz”, escreveu.