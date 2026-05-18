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Shakira é absolvida de fraude fiscal na Espanha e deve receber R$ 352,8 milhões

Cantora era acusada de não pagar os impostos enquanto tinha residência na Europa, entre 2011 e 2014.

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Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Mulher de cabelos longos encaracolados e vestido estampado azul, amarelo e verde, sorrindo ao lado de um microfone prateado em um palco durante apresentação ou evento
Legenda: Outro processo contra a cantora foi arquivado este mês.
Foto: PABLO PORCIUNCULA / AFP.

A Justiça da Espanha inocentou a cantora Shakira do crime de fraude fiscal e ordenou que o Tesouro a reembolse em mais de 60 milhões de euros (cerca de R$ 352,8 milhões).

O valor é referente a multas, sanções e juros pagos por ela durante o processo que já dura oito anos. As informações são da CNN.

Também neste mês, uma segunda investigação por suposta fraude de imposto foi arquivada após a promotoria e o procurador do estado optarem por não apresentar a acusação contra a cantora.

Em comunicado à imprensa, a colombiana destacou que "nunca houve qualquer fraude, e a própria administração nunca conseguiu provar o contrário, simplesmente porque não era verdade. No entanto, durante quase uma década, fui tratada como culpada".

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Entenda o caso

Em 2018, a Agência Tributária Espanhola apresentou ao Ministério Público local uma denúncia de suposta fraude fiscal no valor de 14,5 milhões de euros (algo em torno de R$ 80 milhões), supostamente cometido por Shakira entre 2011 e 2014.

Segundo o órgão, a cantora tinha residência na Espanha nesse período, mas evitou pagar os impostos pela maior parte de sua renda ser gerada no mundo todo.

A artista morou no país com o ex-astro do futebol do Barcelona e da Espanha, Gerard Piqué, por 11 anos. Ela mudou-se para Miami após a separação.

Shakira negou que tenha cometido fraude e se firmou como uma "nômade" por ir e voltar da Espanha devido a compromissos da carreira. No processo, ela declarou que a única residência fixa que possuía era nas Barramas, apesar de ter mencionado que pouco ia ao país.

No ano passado, a cantora chegou a um acordo para evitar um julgamento em Barcelona e desembolsou R$ 41 milhões.

Segunda acusação

Ainda em 2025, Shakira enfrentou um novo proceso movido por um tribunal nos arredores de Barcelona. Dessa vez, a acusação estava na não declaração do Imposto de Renda e o Imposto sobre Patrimônio por parte de Shakira, em 2018.

Em oito de maio deste ano, o Ministério Público espanhol pediu a arquivação do caso por falta de provas. A Justiça espanhola arquivou o processo na última quinta-feira (14).

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