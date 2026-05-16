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Caldeirão com Mion recebe Marcos e Belutti na competição musical ‘Duplas do Brasil’

No quadro deste sábado (16), os participantes vão apresentar canções de samba ou pagode.

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Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
A dupla Marcos e Belutti e o apresentador Marcos Mion (ao centro) sorriem e seguram microfones no centro de um cenário temático que remete a um bar rústico, com um grande letreiro luminoso escrito 'Dupla do Brasil' ao fundo. A composição destaca elementos sertanejos, como garrafas em prateleiras iluminadas, chapéus de cowboy e violões, criando uma atmosfera vibrante e festiva.
Legenda: Marcos e Belutti são jurados artísticos neste sábado (16) na competição musical "Dupla do Brasil".
Foto: Thalles Trouva / Globo

O “Caldeirão com Mion” segue a competição musical “Dupla do Brasil” neste sábado (16) com a participação de Marcos e Belutti no júri artístico.

Depois de cantarem rock nacional na semana passada, os participantes vão precisar apresentar canções de samba ou pagode no desafio desta semana.

As duplas Ashley e Paixão, Jessika Dionízio e Célia Damião, Peddro Henrique e Luciano, Priscila e Luana, e Rony e Brunno vão performar para Marcos e Belutti e, ainda, o produtor musical Eduardo Pepato.

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A famosa dupla sertaneja convidada irá participar também de uma conversa com Marcos Mion sobre curiosidades da trajetória artísticas, além de apresentar sucessos da carreira.

Além de “Dupla do Brasil”, o “Caldeirão” vai festejar os 90 anos do humorista Dedé Santana no quadro “Questionário Mionzeira”, abordando projetos, paixão pelo circo e memórias da história artística. 

Que horas começa o 'Caldeirão com Mion' neste sábado (16)?

Neste sábado (16), o "Caldeirão com Mion" vai ao ar às 16h15, após exibição do filme “Jumanji” na faixa “Sessão de Sábado”, na TV Globo.

O programa tem apresentação de Marcos Mion e direção artística de Bernardo Portugal. A produção é de Tatynne Lauria e Matheus Pereira e a direção de gênero é de Monica Almeida.

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