Nikita é eliminada da Casa do Patrão com 12,30% dos votos
Participante foi a menos votada pelo público para permanecer no reality show.
A participante Nikita, do reality "Casa do Patrão", da TV Record, foi a terceira eliminada, nessa quinta-feira (14). Ela recebeu apenas 12,30% dos votos para permanecer na casa, ficando de fora da disputa.
O voto do programa é para ficar, o que levou a participante a ser a menos votada da vez. João Pedro teve números mais expressivos, com 34,81% dos votos, enquanto Luiza teve 30,91% e Morena 21,98%.
Veja também
Críticas por imitação
Nikita saiu do programa logo após ter virado alvo de críticas do público nas redes sociais. Dentro do confinamento, a mineira teve algumas falas comparadas as de Ana Paula Renault, campeã do BBB 26.
Entre as críticas, muitos citaram o interesse de Nikita de ser vista como um espelho da participante do BBB. O comportamento foi apontado como vergonhoso quando ela usou bordões como "Olha, ela" e "Bruxona".
Formada em Direito, a mineira de 39 anos é de Lagoa da Prata, Interior de Minas Gerais. Atualmente, no entanto, ela vive em Belo Horizonte.
Nikita trabalha com Direito da Família e também atua como estrategista digital na ótica da família.