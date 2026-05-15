Nikita é eliminada da Casa do Patrão com 12,30% dos votos

A participante Nikita, do reality "Casa do Patrão", da TV Record, foi a terceira eliminada, nessa quinta-feira (14). Ela recebeu apenas 12,30% dos votos para permanecer na casa, ficando de fora da disputa.

O voto do programa é para ficar, o que levou a participante a ser a menos votada da vez. João Pedro teve números mais expressivos, com 34,81% dos votos, enquanto Luiza teve 30,91% e Morena 21,98%.

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Críticas por imitação

Nikita saiu do programa logo após ter virado alvo de críticas do público nas redes sociais. Dentro do confinamento, a mineira teve algumas falas comparadas as de Ana Paula Renault, campeã do BBB 26.

Entre as críticas, muitos citaram o interesse de Nikita de ser vista como um espelho da participante do BBB. O comportamento foi apontado como vergonhoso quando ela usou bordões como "Olha, ela" e "Bruxona".

Formada em Direito, a mineira de 39 anos é de Lagoa da Prata, Interior de Minas Gerais. Atualmente, no entanto, ela vive em Belo Horizonte.

Nikita trabalha com Direito da Família e também atua como estrategista digital na ótica da família.