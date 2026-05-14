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Enquete Casa do Patrão: parcial atualizada mantém participante em desvantagem

Sondagem do Diário do Nordeste aponta possível saída de cearense do reality.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Morena é uma mulher jovem de pele morena clara e cabelo preto longo e liso. Na foto, ela usa uma tiara rosa e roupa da mesma cor.
Legenda: Morena é cearense e trabalha em Jericoacoara.
Foto: Reprodução/TV Record.

Morena deve ser a próxima eliminada da Casa do Patrão, o novo reality de Boninho na TV Record. O resultado da berlinda será divulgado apenas na noite desta quinta-feira (14), mas a parcial atualizada da enquete do Diário do Nordeste aponta que, entre os que estão "Na Reta", a cearense é a menos querida pelo público.

De acordo com a sondagem, até o momento, Morena recebeu apenas 10,8% dos votos para ser "salva" e permanecer na casa. A mais querida entre os leitores é Luiza, com 45,6% dos votos, seguida de João Pedro (27,6%) e Nikita (16%).

Parcial atualizada da enquete da Casa do Patrão.
Legenda: Parcial atualizada da enquete da Casa do Patrão aponta saída de participante.
Foto: Reprodução.

Na Casa do Patrão, o voto é para permanecer.

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Zoeira

Marcelo Skova é eliminado da Casa do Patrão com 21,6% dos votos

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Como foi formada a 'Reta'?

O processo para a formação do "Tá na Reta" desta semana começou no sábado (9), quando Luís Fellipe venceu a Prova do Patrão. Ele foi o responsável por definir quem ficaria na Casa do Patrão e na Casa do Trampo.

Já na segunda (11), Luiza Parlote venceu a Prova "Tô Fora" e trocou a Casa do Trampo pela Casa do Patrão. Enquanto isso, na noite de terça (12), Mari venceu a Prova do Poder do Voto e pôde indicar alguém para a eliminação, escolhendo Nikita.

Por fim, Luiza indicou Morena, mas saiu como a pessoa mais votada pela casa.

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