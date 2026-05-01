Marcelo Skova é eliminado da Casa do Patrão com 21,6% dos votos

O participante Marcelo Skova foi o primeiro eliminado da Casa do Patrão na noite dessa quinta-feira (30). Ele recebeu 21,6% dos votos contra Jovan e Marina e ficou de fora da disputa pelo prêmio milionário do reality.

Skova recebeu oito votos dos colegas de confinamento e foi para o primeiro "Tá na Reta" da temporada. As opções eram ele, Nataly, Matheus e Luiza.

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Mesmo sendo líder em votos, a passagem de Skova pela Casa do Patrão foi marcada pelo bom relacionamento com os colegas.

O visual e o estilo do paulistano chamaram atenção, rendendo uma cantada feita por Sheila: “Ele é meu número”.

Ainda assim, ele virou alvo do Patrão Luís Fellipe, que deixou Skova disponível para a votação. Isso chama atenção porque Skova era um dos Parças da semana.

A Casa do Patrão vai ao ar diariamente, às 22h30, na Record.