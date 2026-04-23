‘Casa do Patrão’: cearense é confirmada entre os participantes do reality

Tendo Boninho como showrunner e Leandro Hassum como apresentador, o reality ‘Casa do Patrão’ foi lançado pela Record nesta quinta-feira (23). Entre os participantes, a atração terá uma cearense na disputa.

Morena tem 27 anos e nasceu no Interior do Estado, na cidade de Varjota. Segundo biografia divulgada pela emissora, aos 18 anos, ela saiu de casa em busca de independência.

Atualmente, a cearense trabalha como recepcionista de uma pousada em Jericoacoara. Além disso, divulga festas badaladas da região. Adora surfar e praticar altinha na praia, detalha a emissora.

Ao todo, o programa conta com 18 participantes de vários lugares do País. A Casa do Patrão estreia na próxima segunda-feira (27), às 22h30. Confira abaixo os outros participantes divulgados pela Record

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CONHEÇA OS PARTICIPANTES DA CASA DO PATRÃO

Bianca Becker

Tem 26 anos, é massoterapeuta e natural de São Martinho, Rio Grande do Sul. É a atual Miss Grand Rio Grande do Sul.

Jackson

Tem 42 anos e é policial civil há 15. É natural de Curitiba, Paraná.

João Victor

Tem 29 anos e é natural de Macaé, Rio de Janeiro. É formado em Engenharia de Produção.

Jovan

É natural de Recife, Pernambuco, mas mora no Rio de Janeiro desde os 18 anos. É motoboy e pai de um menino de 6 anos.

Luis Fellipe

Tem 31 anos e é natural de Brasília. Formado em Educação Física, atualmente atua como motorista de aplicativo.

Marcelo Skova

Nasceu na Zona Leste de São Paulo, trabalha como produtor de eventos e tem um filho de três anos.

Mari

Tem 25 anos e mora em Madureira, Rio de Janeiro. Atua como trancista é dona de um salão especializado em cabelos afro.

Matheus Pantaneiro

Tem 23 anos e é natural de Campo Grande, Rio Grande do Sul. Atualmente é lutador profissional de MMA.

Nataly Silva

Tem 30 anos e nasceu em Recife, Pernambuco. Tem uma filha de 5 anos e atua como vendedora ambulante.

Nikita

Tem 39 anos e nasceu em Lagoa de Prata, Minas Gerais. É formada em Direito e trabalha em Direito da Família.

Sheila

Tem 51 anos e é policial militar há 22 anos. É natural de Salvador, Bahia.