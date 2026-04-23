Padre processado por intolerância religiosa faz acordo para se retratar com família de Preta Gil

O padre paraibano Danilo César, de 32 anos, processado pela família Gil após supostas declarações ofensivas à cantora Preta Gil, selou acordo com os familiares da artista. Ele deve fazer uma retratação pública sobre o tema e doar oito cestas básicas.

O caso ocorreu em julho de 2025, quando o padre Danilo César ironizou uma oração feita por Gilberto Gil aos orixás em nome da filha, que faleceu após tratamento contra um câncer.

"Gilberto Gil fez uma oração aos orixás. Cadê o poder desses orixás que não ressuscitaram Preta Gil?", disse ele em uma pregação ao vivo pelo canal no YouTube da Paróquia de São José, em Areial, no Agreste da Paraíba.

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O vídeo com as ofensas acabou repercutindo negativamente e foi retirado do ar. A retratação cível acatada pelo padre propõe que as desculpas devem ocorrer durante uma missa, na qual o padre deve citar nominalmente Gilberto Gil e os familiares da cantora. Antes, o processo pedia uma indenização de cerca de R$ 370 mil.

A celebração, assim como no posicionamento anterior, deve ser transmitida pelo canal oficial da Paróquia de Areial no YouTube. O processo cível por danos morais, que tramita na 41ª Vara da Comarca do Rio de Janeiro, ainda prevê que as oito cestas devem ser enviadas a uma instituição escolhida pela família.

Morte de Preta Gil

A cantora Preta Gil faleceu no dia 20 de julho de 2025, aos 50 anos, em Nova York. Ela havia viajado aos Estados Unidos para se submeter a um tratamento experimental contra o câncer.

Desde 2023, a artista havia sido diagnosticada com adenocarcinoma, um câncer no intestino. Meses depois, após passar por cirurgia e tratamentos de quimioterapia e radioterapia, ela anunciou que a doença estava em remissão.

Entretanto, em agosto de 2024, ela fez comunicado para informar que o câncer tinha se espalhado por partes diferentes do corpo.