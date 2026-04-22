Milena causa polêmica ao comentar sobre mãe de aluno: 'Por que foi ela?'

A vice-campeã do BBB 26, Milena Moreira, fez críticas a uma mulher que apareceu dando entrevista diretamente da sua torcida em Teófilo Otoni (MG) durante a transmissão ao vivo da final do reality show.

Em participação no Bate-Papo BBB, a recreadora infantil revelou aos apresentadores Gil do Vigor e Ceci Ribeiro que a moça do vídeo é mãe de um ex-aluno. No entanto, Milena questionou a escolha da mulher para dar o depoimento, já que as duas não têm intimidade.

"Aquela mãe que falou no ao vivo nunca me chamou para nenhuma festa, tá? E o filho dela não me curte muito. Por que foi ela?", questionou a ex-sister.

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Ceci e Gil ficaram surpresos com a revelação da mineira e desconversaram para evitar polêmica.

"Eu não entendi nada desse cochicho, eu não escuto direito e o diretor tá aqui no meu ponto", rebateu a apresentadora. Já Gil do Vigor, tentando disfarçar o clima tenso, preferiu adiar o assunto. "Eu escutei, a gente vai [conversar]", disse ele, aos risos.

Assista ao vídeo

Ceci Ribeiro afirmou que preferia falar sobre o assunto longe das câmeras. "Ah, de hoje? Ah, gente, a gente não pode cochichar, fazer isso com o público, mas a gente vai conversar no particular", apontou a comunicadora.

O desabafo de Milena logo tomou conta das redes sociais, e internautas repararam que a ex-sister já havia demonstrado insatisfação com a entrevista da mulher. Ainda durante a transmissão ao vivo da final, ela reclamou da participação da mãe do ex-aluno.