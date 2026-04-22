Final do BBB 26 movimenta as redes sociais; veja reações

A noite da final do Big Brother Brasil (BBB 26), nesta terça-feira (21), onde Ana Paula Renault, Milena Moreira e Juliano Floss disputaram a preferência do público, mexeu com as redes sociais.

Fãs do programa celebraram o último episódio do reality show, lembraram dos momentos icônicos do jogo e deixaram um clima de nostalgia nas publicações.

Tadeu Schmidt anunciou o grande campeão da edição com muita festa. Ana Paula Renault levou, com bastante folga, o principal prêmio da noite, enquanto Milena e Juliano ficaram com o 2º e 3º lugar, respectivamente.

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Muitos internautas já estão saudosos com a temporada, considerada "edição de colecionador" pelo grande volume de tretas, expulsões e momentos marcantes.

Outros celebram a trajetória dos integrantes, incluindo Tia Milena, considerada a Pipoca of The Year (POTY, ou Pipoca do Ano).

Outro fato que repercutiu foi o show de Alok, DJ convidado para animar a final.

Além disso, chamou a atenção do público que a vencedora da edição quase desmaiou logo após o anúncio de que era favorita desde o início do programa.