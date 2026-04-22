Ana Paula Renault é a vencedora do BBB 26 com 75,94%

A jornalista Ana Paula Renault foi consagrada campeã do Big Brother Brasil 26 na noite desta terça-feira (21), com 75,94% dos votos do público do programa. Ela disputou o prêmio de R$ 5,44 milhções do reality ao lado dos aliados Milena (17,29%) e Juliano (6,77%), que levaram o 2º e 3º lugar, respectivamente.

"O BBB 26 sempre foi seu", disse o apresentador do programa, Tadeu Schmidt, ao anunciar a vitória. Desde o início da exibição do reality show, Ana Paula já era vista como a favorita ao prêmio por parte dos espectadores.

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Veterana nesta edição, a mineira também foi favorita na primeira em que participou, no BBB 16. Na época, apesar da grande aceitação do público, acabou deixando o programa após infringir as regras, agredindo um dos rivais no confinamento.

Trajetória no programa

No dia 12 de janeiro deste ano, Ana Paula Renault foi a última participante a entrar na casa do BBB. Uma amizade inesperada com os 'pipocas' da edição e as tentativas de jogo já nas primeiras horas de confinamento formaram o cenário perfeito para que ela despontasse como um dos destaques.

Um dos primeiros momentos icônicos de Ana Paula Renault no BBB 26 foi o de uma briga com Aline Campos. As duas discutiram por conta de um comentário antigo da sister e, mesmo após pedir desculpas, ela foi criticada pela ex-dançarina do Faustão.

Mas Ana Paula não teve apenas um embate. A mineira também rivalizou com Sarah Andrade, Jonas Sulzbach e Alberto Cowboy, que eram chamados por ela de "Santíssima Trindade".

Logo depois, um desentendimento com Babu Santana, antes aliado dela, foi outro motivo para que o público a abraçasse no caminho até o prêmio. Os dois quebraram uma aliança importante e mudaram os rumos das divisões entre os participantes.

Outro ponto alto de Ana Paula foi a amizade com Milena. As duas foram citadas como os grandes destaques da temporada, sendo as responsáveis pelas grandes brigas da edição e também por uma forte relação.