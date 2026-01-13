Aline Campos e Ana Paula Renault têm 'acerto de contas' no BBB 26 por crítica de look

O BBB 26 mal começou, mas a relação entre Aline Campos e Ana Paula Renault não parece ter começado muito bem, e tudo isso por conta de uma situação antiga entre as duas. Após deixar um emoji de cobra para Ana no Queridômetro desta terça-feira (13), Aline citou ocasião em que ficou magoada antes mesmo de as duas se tornarem colegas de jogo.

"Há muitos anos, quando eu trabalhava no Multishow e você também, acho que você fez um TVZ no qual comentava os looks de um prêmio. Eu não te conhecia na época, sabia quem você era, claro, mas você falou uma coisa sobre o meu look que me abalou muito na época", explicou Aline sobre o ressentimento.

Agora, na 26ª edição do programa, Aline foi convidada para o grupo de Camarotes, enquanto Ana integra o grupo de Veteranos.

O episódio ocorreu em 2016, justamente quando Ana Paula, recém saída do BBB 16, comentava looks de artistas que passaram pela premiação do canal. Durante a exibição, a ex-BBB definiu o traje de Aline como semelhante ao de uma "executiva de filme pornô".

Explicando sobre o "trauma" para Ana, a ex-dançarina revelou que o comentário acabou mexendo com situações mais profundas para ela. "Para mim, isso me ofendeu muito. Eu vivi preconceito a vida inteira, me doeu demais. Quando eu trabalhava com dança, as pessoas diziam isso", continuou.

"Ela foi vibes executiva de filme pornô. Ou não? Eu estou louca? Foi sim! Scarpin, uma saia midi no joelho, um blazer e um cropped? Não, para prêmio Multishow não. Aliás, para lugar nenhum", disse Ana Paula na ocasião, ainda citando que o look estava adequado "para fazer outra coisa".

"Acerto de contas" entre as duas

Após revelar a mágoa, no entanto, Aline resolveu apontar que a situação estava resolvida. "Hoje, me conectando, não importa. Vamos olhar para a frente", disse, justificando o emoji na dinâmica proposta pelo programa.

Ana Paula, se desculpando, apontou que não deve votar na colega por conta da situação, aproveitando para repudiar a atitude antiga. "Realmente, eu errei, foi péssimo, eu te rotulei. Isso foi completamente machista e eu sou a favor da mulher, ela tem que andar como quiser", explicou.